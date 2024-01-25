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«Это наша тяжелая ноша». Педри назвал самую большую проблему «Барселоны» в текущем сезоне

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«В этом сезоне мы пропускаем слишком много», — сказал Педри журналистам после поражения от «Атлетика».

«Нам нужно улучшить то, как мы начинаем матчи. Это наша самая тяжелая ноша. Мы всегда пропускаем ранние голы.

Мы хотели выиграть этот титул. Мы думали об этом, но этого не произошло. Мы потерпели неудачу. Теперь нам предстоит бороться за Ла Лигу и Лигу чемпионов».

Педри абсолютно прав. «Барселоне» не удалось сыграть «на ноль» в 20 из 32 матчей, сыгранных в этом сезоне.

«Блауграна» пропускает в среднем 1,2 гола за игру, в общей сложности в ее ворота залетел аж 41 мяч. Это тревожная цифра для любой команды и тем более для той, которая хочет выигрывать титулы.

«Барса» начала сезон с надеждой побороться за все четыре возможных трофея, но уже упустила два из них. Ей потребуются огромные усилия, чтобы избежать той же участи в Лиге чемпионов.

5 комментариев
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Вернутся ключевые из лазарета, будет всё нормально.
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А ещё мы забиваем мало. Удары из-за пределов штрафной площади - дикая редкость, исключение - гол Кунде команде 3-го дивизиона.
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не получается у Чави сделать команду. Оборона просто дно. Он был талантливый футболист, но видимо Барсе нужны свежие идеи.
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Скорее всего, этот сезон будет провальным для Барсы - это нужно принять..
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