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Матеу Лаос признался, что за свою карьеру трижды вредил «Барсе». Экс-арбитр привел конкретные примеры

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Хосе Мария Энрикес Негрейра
Футбол Футбол

Гражданская гвардия Испании опросила 21 арбитра в рамках расследования дела Негрейры. Судьям задавали вопросы о том, мог ли бывший вице-президент технического судейского комитета влиять на их решения или на ход соревнований. Большинство ответило отрицательно, сообщает La Vanguardia.

Матеу Лаос пошел дальше в своей защите, заявив что на протяжении карьеры трижды «вредил» «Барселоне». Он рассказал о ситуациях, в которых «судьям трудно принимать решения», и в которых его решения «приносили пользу некоторым клубам или другим лицам».

В расположении La Vanguardia оказались показания Лаоса, в них экс-арбитр приводит три конкретных примера.

Во-первых, финал Кубка Испании 2014 года между «Барсой» и «Мадридом». Лаос признал, что у судейской бригады были подозрения на офсайд в моменте с голом Ди Марии, но взятие ворот было засчитано. В том финале «блауграна» уступила «сливочным» со счетом 1:2, оставшись без трофея.

Второй эпизод, о котором вспомнил Лаос, произошел в сезоне 2013/14. В 38-м заключительном туре Ла Лиги «Барса» принимала на «Камп Ноу» «Атлетико». В этом матче решалась судьба титула. В случае победы «Барса» стала бы чемпионом, но встреча закончилась ничьей. Лаос в том матче отменил гол Месси, который мог принести каталонцам титул. Позже помощник Херардо Мартино рассказал, что судья извинился перед тренером, назвав свое решение ошибочным.

К счастью, третья ошибка Лаоса не стоила «Барселоне» трофея. Экс-арбитр считает, что в сезоне 2017/18 ему не стоило назначать пенальти в ворота каталонцев после нарушения Диня в игре с «Лас-Пальмас». Та встреча закончилась ничьей 1:1, а «блауграна» по итогам сезона завоевала чемпионство.

А какие еще неоднозначные решения Лаоса в матчах «Барсы» вспомните вы?

21 комментарий
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Чемпионство АТМ самая болезненная история
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Очень удивлен, что Лаос признал свои ошибки.
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Лаос просто паяц от судейства. Быть главным героем матча - основная его цель.
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+9
А чего не рассказал, почему вредил? Если за деньги, кто заказчик?
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+4
Ответ Twisted Fate
Комментарий скрыт
Редкостный ты #######
+3
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+3
Мда. Ошибки его супер результативные и запоминающиеся.
А кто Лаосу платил не спросили?
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+2
Ответ Barcelona 4ever
Чемпионство АТМ самая болезненная история
Да, это было минус одного чемпионства у Барселоны, и минус один гол у Лео Месси в топ-5 Европы.
+7
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+2
Ответ tnec
Мда. Ошибки его супер результативные и запоминающиеся. А кто Лаосу платил не спросили?
Месси! по мнению Роналдуфанов🤣🤣🤣🤣
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Ответ Илья Мурашов
А чего не рассказал, почему вредил? Если за деньги, кто заказчик?
Месси, который всё покупает(по мнению Роналдуфанов) 🤣🤣🤣🤣
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В матче с пенкой Диня, был еще куда более эпичный момент, когда кипер далеко вне штрафной вратаря сыграл руками в мяч который Луис должен был замкнуть в пустые удивительно потом он увидел попадании в руку Динья после трех отскоков) Лаос слабый судья но он умеет делать шоу, он это делает намеренно. Даже на ЧМ22 отметился, сначала позволил бороться во многих эпизодах а потом когда накал матча поднялся ЖК раздавал всем подряд.. у него привычка в последние 10 минут начинает помогать проигрывающим, свистя за малейшее касание штрафной чтоб мяч был у них.самовлюбленный тип, хочет внимание к себе. Средний арбитр!
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Мда. Ошибки его супер результативные и запоминающиеся.
А кто Лаосу платил не спросили?
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Изначально было ясно, что эта шняга про подкуп, ничто иное как попытка нагадить Барселоне. И больше всех воняли сливки. Это о чём говорит? О том что у сливок очко играет при одном упоминании о Барсе. Было бы иначе, всей этой чепухи с опросами судей не было бы.
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Извинился, что не оправдал вложенных в него средств.
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А теперь сложите 2+2, если, как полагают сторонние наблюдатели, что Негрейра «покупал» судей для Барсы, то к чему эти ошибки не в пользу Барсы, которые стоили ей возможных трофеев?
Очевидно, что с Негрейрой была мутная история, но скорее всего, это было банальным отмыванием кэша
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Сс..ка - Лаос!
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Ответ Илья Мурашов
А чего не рассказал, почему вредил? Если за деньги, кто заказчик?
Кому это было выгодно, тот и является заказчиком.
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