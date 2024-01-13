Матеу Лаос признался, что за свою карьеру трижды вредил «Барсе». Экс-арбитр привел конкретные примеры

Гражданская гвардия Испании опросила 21 арбитра в рамках расследования дела Негрейры. Судьям задавали вопросы о том, мог ли бывший вице-президент технического судейского комитета влиять на их решения или на ход соревнований. Большинство ответило отрицательно, сообщает La Vanguardia.

Матеу Лаос пошел дальше в своей защите, заявив что на протяжении карьеры трижды «вредил» «Барселоне». Он рассказал о ситуациях, в которых «судьям трудно принимать решения», и в которых его решения «приносили пользу некоторым клубам или другим лицам».

В расположении La Vanguardia оказались показания Лаоса, в них экс-арбитр приводит три конкретных примера.

Во-первых, финал Кубка Испании 2014 года между «Барсой» и «Мадридом». Лаос признал, что у судейской бригады были подозрения на офсайд в моменте с голом Ди Марии, но взятие ворот было засчитано. В том финале «блауграна» уступила «сливочным» со счетом 1:2, оставшись без трофея.

Второй эпизод, о котором вспомнил Лаос, произошел в сезоне 2013/14. В 38-м заключительном туре Ла Лиги «Барса» принимала на «Камп Ноу» «Атлетико». В этом матче решалась судьба титула. В случае победы «Барса» стала бы чемпионом, но встреча закончилась ничьей. Лаос в том матче отменил гол Месси, который мог принести каталонцам титул. Позже помощник Херардо Мартино рассказал, что судья извинился перед тренером, назвав свое решение ошибочным.

К счастью, третья ошибка Лаоса не стоила «Барселоне» трофея. Экс-арбитр считает, что в сезоне 2017/18 ему не стоило назначать пенальти в ворота каталонцев после нарушения Диня в игре с «Лас-Пальмас». Та встреча закончилась ничьей 1:1, а «блауграна» по итогам сезона завоевала чемпионство.

А какие еще неоднозначные решения Лаоса в матчах «Барсы» вспомните вы?