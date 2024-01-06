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😲 Догоняем «Реал». Ферран и Феликс чуть не поругались, решая, кто будет исполнять штрафной удар

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«Барселона» заработала штрафной удар в середине первого тайма матча Кубка Испании против «Барбастро». Далее повторился сценарий последнего матча мадридского «Реала».

Ферран Торрес очень хотел лично исполнить удар, но прежде, чем он сумел добраться до мяча, инициативу перехватил Жоау Феликс.

Несмотря на просьбы Феррана, португалец не уступил, решив пробить сам. Удар сложно назвать опасным - голкипер справился без каких-либо проблем.

Добавим, что «Барселона» реализовала лишь один штрафной удар с тех пор, как Лионель Месси покинул клуб.

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