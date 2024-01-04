Однажды Гвардиола прочитал лекцию Алеишу Гарсии прямо на поле. Игрок написал: «Лучший учитель на свете»

«Барселона» нацелилась на 26-летнюю звезду «Жироны» Алеиша Гарсию. Фанаты «Барсы» нашли видео, как летом 2019-го Пеп Гвардиола экспрессивно инструктирует 22-летнего Гарсию после игры.

Алеиш выскочил на последние 20 минут в предсезонке с «Вест Хэмом», но Пепу не все понравилось в его действиях. Гваридола остановил Гарсию и начал лекцию.

За эти несколько секунд Гарсия, должно быть, узнал то, чего не знал за всю карьеру.

Позднее Алеиш написал в Твиттере: «Лучший учитель на свете», ссылаясь на то самое видео.