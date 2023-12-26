Пенья рассказал, как Хави уговорил его остаться в «Барсе». Сейчас спасает команду без Тер Стегена
«Хави сказал, что видит во мне потенциал вратаря первой команды, а я ответил, что для этого мне нужно выйти на поле и посмотреть, как я буду выступать в другом месте», – рассказал Инаки Пенья в интервью Relevo.
Испанец провел полгода в аренде в «Галатасарае» в 2022 году, получив опыт игры в первой команде, которого он так жаждал.
Летом 2023-го вратарь подписал новый контракт с «Барсой», несмотря на интерес со стороны других клубов. И теперь он наконец получает игровые минуты, поскольку Тер Стеген травмирован.
«Я продлил контракт в прошлом году, потому что Хави дал мне всю уверенность, он сказал мне, что видит во мне навыки для конкуренции с Марком».
В этом сезоне Пенья уже семь раз выходил на поле в составе каталонцев, а в прошлом сезоне он сыграл всего пять раз.
В целом нормальный кипер, но для топа косяков многовато
С 25 метров в ближний - топ вратарь должен брать
А если выходишь на мяч чуть ли не к границе штрафной - должен брать. И не надеяться услышат там или нет. И не факт что кричал вообще
Поэтому и не топ