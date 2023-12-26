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Пенья рассказал, как Хави уговорил его остаться в «Барсе». Сейчас спасает команду без Тер Стегена

Иньяки Пенья Иньяки Пенья
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«Хави сказал, что видит во мне потенциал вратаря первой команды, а я ответил, что для этого мне нужно выйти на поле и посмотреть, как я буду выступать в другом месте», – рассказал Инаки Пенья в интервью Relevo.

Испанец провел полгода в аренде в «Галатасарае» в 2022 году, получив опыт игры в первой команде, которого он так жаждал.

Летом 2023-го вратарь подписал новый контракт с «Барсой», несмотря на интерес со стороны других клубов. И теперь он наконец получает игровые минуты, поскольку Тер Стеген травмирован.

«Я продлил контракт в прошлом году, потому что Хави дал мне всю уверенность, он сказал мне, что видит во мне навыки для конкуренции с Марком».

В этом сезоне Пенья уже семь раз выходил на поле в составе каталонцев, а в прошлом сезоне он сыграл всего пять раз.

5 комментариев
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Не так уж и спасает
В целом нормальный кипер, но для топа косяков многовато
+3
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+3
Ответ прощай Роналду
Ещё обвините его в том что при выходе его Араухо не услышал или гол от Валенсии где чела никто не встречает в 17-18метрах от ворот
А чего бы и не обвинить?
С 25 метров в ближний - топ вратарь должен брать
А если выходишь на мяч чуть ли не к границе штрафной - должен брать. И не надеяться услышат там или нет. И не факт что кричал вообще

Поэтому и не топ
+1
0
+1
не вратарь а бревно.
0
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Ответ прощай Роналду
Ещё обвините его в том что при выходе его Араухо не услышал или гол от Валенсии где чела никто не встречает в 17-18метрах от ворот
А кто виноват если не он ? Туда куда мяч летел там целых три игрока барсы находились, куда он вышел то? Стоял бы рамку свою контролировал
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