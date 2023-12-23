«Атлетико» хочет включить в сделку по Феликсу один пункт. У «Барселоны» не будет маневра для обхода

По данным журналиста Relevo Маттео Моретто, «Атлетико» не позволит уйти в «Барселону» свободным агентом.

Если «Барса» снова захочет его взять в аренду, то «матрасники» потребуют не менее 15 млн евро плюс опцию обязательного выкупа в 2025 году. По слухам, мадридский клуб оценивает португальца в 80 млн евро.

Рано или поздно Феликс уйдет из «Атлетико». В клубе решили, что 24-летний игрок больше не вернется на «Ванда Метрополитано».

Потенциально «Барселона» может включить в сделку Феррана Торреса или другой ценный актив. В любом случае, пока неясно, пойдет ли «Барса» на выкуп форварда, ведь его нынешнюю форму нельзя назвать хорошей.

На данный момент Жоау Феликс забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за каталонцев.