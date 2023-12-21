31-летний Роберто становится джокером Хави: дважды спасал «Барсе» очки. Пока он эффективнее всех нападающих
Серджи Роберто забил два мяча и принес «Барселоне» победу над «Альмерией» со счетом 3:2.
Это был первый матч ветерана в старте за долгое время и всего лишь 5-е появление в Ла Лиге в этом сезоне. Тем не менее, 31-летний игрок уже успел забить три гола за каталонцев.
Вот как выглядит его статистика в лиге по сравнению с другими нападающими «Барсы»:
Серджи Роберто
Количество сыгранных минут: 279.
Голы: 3. В среднем гол каждые 93 минуты.
Рафинья
Сыграно минут: 597.
Голы: 3. В среднем гол каждые 199 минут.
Жоау Феликс
Количество сыгранных минут: 989.
Голы: 3. В среднем один гол каждые 329 минут.
Ферран Торрес
Количество сыгранных минут: 725.
Голы: 3. В среднем один гол каждые 241 минуту.
Ламин Ямаль
Количество сыгранных минут: 778. Голы: 1
Роберт Левандовски
Количество сыгранных минут: 1288.
Голы: 8. В среднем один гол каждые 161 минуту.
Сейчас Серджи Роберто – самый эффективный игрок «Барсы» по затраченным минутам на гол. Испанец дважды спасал каталонцам очки: в октябре с «Гранадой» и в декабре с «Альмерией». Именно такой джокер нужен любому топ-клубу.