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31-летний Роберто становится джокером Хави: дважды спасал «Барсе» очки. Пока он эффективнее всех нападающих

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Серджи Роберто Серджи Роберто
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Серджи Роберто забил два мяча и принес «Барселоне» победу над «Альмерией» со счетом 3:2.

Это был первый матч ветерана в старте за долгое время и всего лишь 5-е появление в Ла Лиге в этом сезоне. Тем не менее, 31-летний игрок уже успел забить три гола за каталонцев.

Вот как выглядит его статистика в лиге по сравнению с другими нападающими «Барсы»:

Серджи Роберто

Количество сыгранных минут: 279.

Голы: 3. В среднем гол каждые 93 минуты.

Рафинья

Сыграно минут: 597.

Голы: 3. В среднем гол каждые 199 минут.

Жоау Феликс

Количество сыгранных минут: 989.

Голы: 3. В среднем один гол каждые 329 минут.

Ферран Торрес

Количество сыгранных минут: 725.

Голы: 3. В среднем один гол каждые 241 минуту.

Ламин Ямаль

Количество сыгранных минут: 778. Голы: 1

Роберт Левандовски

Количество сыгранных минут: 1288.

Голы: 8. В среднем один гол каждые 161 минуту.

Сейчас Серджи Роберто – самый эффективный игрок «Барсы» по затраченным минутам на гол. Испанец дважды спасал каталонцам очки: в октябре с «Гранадой» и в декабре с «Альмерией». Именно такой джокер нужен любому топ-клубу.

3 комментария
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Эх, Серджи Роберто, вся боль и слёзы той, ушедшей Барсы....
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Один лева заработал xg 2 … мазиламастер
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