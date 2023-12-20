Витор Роке скоро усилит «Барселону». Какие игроки могут выиграть от прихода бразильца?

Решение некоторых проблем.

Уже на следующей неделе Витор Роке присоединиться к «Барселоне». Хотя бразилец еще слишком молод, но его подписание может стать толчком для всего состава и некоторых игроков в частности.

Роберт Левандовски

У поляка наконец-то появится конкурент, который будет подстегивать его. В таких условиях Лева либо станет лучше, либо отправится на скамейку.

Статистика Витора Роке за «Атлетико Паранаэнсе» в 2023 году поражает: 45 матчей, 21 гол и 8 голевых передач.

Сам бразилец точно выиграет от тренировок рядом с Робертом, ведь он сможет поучиться у одного из лучших.

Педри

Статистика xAG (ожидаемые ассисты) доказывает, что Педри уже должен иметь как минимум три передачи. Реальность сурова − одна передача в Лиге чемпионов и ноль в Ла Лиге в этом сезоне. Такая же проблема была и в прошлом году.

У Витора Роке неплохой коэффициент конверсии − 12 голов в лиге при xG всего 8,8 (по данным Fbre). Он мог бы дать Педри надежду на то, что у него будет больше шансов превратить пас в гол.

Рафинья

Соотечественник Витора Роке может получить заряд уверенности. Их потенциальная связка способна произвести настоящую революцию в атаке «блауграны». Кстати, недавно подросток назвал Рафинью одним из тех игроков, с которыми ему не терпится сыграть.

Рональд Араухо

Удивительно, но именно уругваец, как говорят, больше всех настаивал на переходе Витора Роке. Несмотря на то, что они редко будут взаимодействовать на поле, приход бразильца может стать для Араухо ментальным толчком, который полностью закроет дверь для потенциального перехода в «Баварию».

Иньиго Мартинес

В лице Витора Роке испанец получает партнера по команде, который может отлично реагировать на его удивительные дальние забросы. Вспомните, как Иньиго вывел Феррана Торреса на ударную позицию, которая привела к голу − он часто делает подобные передачи.