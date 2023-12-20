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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками. Так каталонцы рассчитывают подписать Джейдона Санчо

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Испанское издание Sport подтверждает, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает расстаться с Джейдоном Санчо уже в январское трансферное окно. Футболист может переехать в Испанию.

«Барселона» заинтересована в подписании англичанина, рассчитывая укрепить линию атаки.

«Барса» рассматривает вариант с обменом: Рафинья отправится в Англию, а Санчо переедет в Каталонию на постоянной основе.

Напомним, что Рафинья уже играл в АПЛ. На его счету 67 матчей за «Лидс», в которых он забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.

8 комментариев
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Ответ Вячеслав Котмышев
попробовать можно, у Санчо получиться, если за голову возьмётся
Пробовать можно только в аренду, никакого обмена не будет, это выдумки журналистов.
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А я вам сейчас покажу откуда готовился обмен😂😂😂
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попробовать можно, у Санчо получиться, если за голову возьмётся
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Рафинья чуть получше Санчо но Санчо моложе
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У Санчо с дисциплиной проблемы писали всегда. Нужен ли он Барсе?
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Сплавьте уже Рафинью
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Ответ Вячеслав Котмышев
попробовать можно, у Санчо получиться, если за голову возьмётся
Голова должна быть в наличии
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Ответ Dr.Livsi
Сплавьте уже Рафинью
и взять кубо за эти же деньги
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