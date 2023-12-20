«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками. Так каталонцы рассчитывают подписать Джейдона Санчо

Испанское издание Sport подтверждает, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает расстаться с Джейдоном Санчо уже в январское трансферное окно. Футболист может переехать в Испанию.

«Барселона» заинтересована в подписании англичанина, рассчитывая укрепить линию атаки.

«Барса» рассматривает вариант с обменом: Рафинья отправится в Англию, а Санчо переедет в Каталонию на постоянной основе.

Напомним, что Рафинья уже играл в АПЛ. На его счету 67 матчей за «Лидс», в которых он забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.