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«Я был уверен, что перейду в «Барселону». Звездный защитник «Жироны» признался, что Гвардиола отговорил его от перехода в «блауграну»

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Ян Коуто, звезда потрясающе успешной в этом сезоне «Жироны», рассказал, что планировал стал игроком «Барселоны» в 2020 году, но все изменил один звонок.

«Когда я стал чемпионом в составе сборной Бразилии U-17, я посетил базы «Манчестер Сити», «Баварии» и «Барселоны».

Я был уверен, что перейду в «Барселону», но Пеп Гвардиола позвонил мне, и все изменилось».

Хоть Пеп по-прежнему считает «Барсу» клубом всей своей жизни и взял себе за правило никогда не забирать у нее игроков, на трансферные цели «блауграны» это не распространяется.

Коуто — один из лучших игроков «Жироны» в текущем сезоне. На счету правого защитника 1 гол и 4 результативные передачи в 17 матчах за каталонскую команду.

Пока у него не было возможности поработать под руководством самого Гвардиолы — он выступал за «Брагу» и «Жирону» на правах аренды — но у тренера «Сити» явно есть планы на талантливого бразильца. Ко всему прочему, этой осенью Ян дебютировал за взрослую сборную Бразилии.

Наверняка это все потому, что в тот момент Хави, который умеет уговаривать игроков по телефону, еще не возглавил «Барсу» 😄

3 комментария
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звёздный защитник:)
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Коуто очень прогресивный игрок
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Это что значит) Что зимой можно ждать трансферы из Жироны в МС ?)
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