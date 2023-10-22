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«Как можно ему верить?». Болельщики «Барсы» в ярости от слов Лапорты – похоже, он врет

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Жоан Лапорта недавно произнес эмоциональную речь на Генеральной асамблее, он даже прослезился от счастья, говоря о текущей ситуации в клубе.

В какой-то момент своего выступления президент «Барселоны» сказал: «У нас была возможность продать Френки де Йонга за 100 млн евро. Но мы не захотели принимать это предложение, чтобы не потерять часть своего потенциала, так как Френки является ключевым игроком».

Это утверждение полностью противоречит тому, что произошло в 2022 году, когда голландского полузащитника пытались выпроводить с «Камп Ноу», но он настоял на том, чтобы остаться.

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Болельщики каталонцев негодуют.

Velocity_Rob: «Невероятная ложь от Лапорты. Они потратили лето, пытаясь выставить его из клуба».

Lotlcs: «Заткнись. Френки тащили по грязи, чтобы заставить уйти, но он сопротивлялся, и поэтому он все еще здесь».

FCBDiamond: «Политик извращает историю, чтобы соответствовать своей версии, эта история стара как время».

Rthanos: «Ах да, конечно, Жоан... именно так все и было».

Эдимурр: «Этот человек сделал очень много хорошего, но иногда он врет нам в лицо так откровенно, что это вызывает недоумение. Просто признайте, что вы хотели, чтобы он ушел, а у него хватило мужества остаться, несмотря на ваше давление. Как я могу доверять этому парню, когда он лжет о том, о чем мы все знаем».

А что думаете вы?

8 комментариев

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A K
Как узнать, что Лапорта лжет? У него двигаются губы.
+3
0
+3
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predMBAPPE
это не Лапорта врёт а журналист пытается заработать плюсики на сраче)))
+1
0
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Alibaba51
Это называется ложь во имя спасения, деяния Бартомеу еще долго будут мучить Барсу
+2
-2
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Гласящий Истину!
Нужно признать правду, как бы этого не хотелось... Лапорта - врет! И не только в случае с Де Йонгом!
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