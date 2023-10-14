9 топ-игроков, которых «Барса» планирует подписать в 2024-м

По сообщениям инсайдеров, у «Барселоны» большие трансферные планы на 2024 год.

Вот несколько игроков, с которыми «Барселона» связывалась в последнее время.

Йозуа Киммих

Подписание одного из величайших немецких футболистов стало бы для «блауграны» первоклассной сделкой.

«Барса» пристально следит за 28-летним игроком, за которым охотилась прошедшим летом. Его контракт с «Баварией» истекает в 2025-м, так что в следующем году он может быть доступен по низкой цене.

Хави Симонс

Атакующий полузащитник может вернуться в «Барсу» впервые с 2019 года. «Барселона» уже делала запрос по плеймейкеру, который в прошлом сезоне провел прорывную кампанию в составе ПСВ.

Бруно Гимараэс

Бразильский полузащитник, по слухам, имеет секретную «клаусулу Барсы», которая позволяет ему покинуть «Ньюкасл Юнайтед» за 65-70 млн евро.

У «Барселоны» сейчас нет таких денег, но если игрок будет настаивать на «переходе мечты» или «Барсе» удастся провернуть обмен, то все станет возможным.

Дани Ольмо

Несмотря на продление с «Лейпцигом», атакующий полузащитник, по некоторым данным, планирует переход в «Барселону» в следующем году.

Нико Уильямс

Нападающий с большой долей вероятности окажется в «Барселоне» следующим летом. Каталонцы уже связались с 21-летним игроком, который, похоже, не против перейти в «Барсу» в качестве свободного агента.

Хуан Фойт

По имеющимся сведениям, Хави является поклонником аргентинского правого защитника, который также может играть на позиции центрального защитника.

Контракт Фойта с «Вильярреалом» рассчитан до 2026 года, но он может быть выкуплен за сумму около 50 млн евро.

Джейдон Санчо

«Барса» может рассмотреть возможность подписания вингера на правах аренды, если он будет доступен в январе.

Жоржиньо

Действующее соглашение итальянца с «Арсеналом» истекает в 2024 году. Есть вероятность, что он станет следующим крупным приобретением «Барсы».

Джовани Ло Чельсо

Прошлым летом Хави, как сообщается, выступал за переход аргентинского полузащитника в «Барселону». Однако «Тоттенхэм» отказался продавать его за желаемую «Барсой» сумму.

Учитывая кризис с травмами в полузащите «блауграны», они могут повторить попытку в январе.

Уилфред Ндиди

У нигерийского полузащитника контракт истекает в 2024-м. Его связывают с «Барсой» как потенциально долгосрочного преемника Серджи Бускетса.