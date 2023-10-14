9 топ-игроков, которых «Барса» планирует подписать в 2024-м
По сообщениям инсайдеров, у «Барселоны» большие трансферные планы на 2024 год.
Вот несколько игроков, с которыми «Барселона» связывалась в последнее время.
Йозуа Киммих
Подписание одного из величайших немецких футболистов стало бы для «блауграны» первоклассной сделкой.
«Барса» пристально следит за 28-летним игроком, за которым охотилась прошедшим летом. Его контракт с «Баварией» истекает в 2025-м, так что в следующем году он может быть доступен по низкой цене.
Хави Симонс
Атакующий полузащитник может вернуться в «Барсу» впервые с 2019 года. «Барселона» уже делала запрос по плеймейкеру, который в прошлом сезоне провел прорывную кампанию в составе ПСВ.
Бруно Гимараэс
Бразильский полузащитник, по слухам, имеет секретную «клаусулу Барсы», которая позволяет ему покинуть «Ньюкасл Юнайтед» за 65-70 млн евро.
У «Барселоны» сейчас нет таких денег, но если игрок будет настаивать на «переходе мечты» или «Барсе» удастся провернуть обмен, то все станет возможным.
Дани Ольмо
Несмотря на продление с «Лейпцигом», атакующий полузащитник, по некоторым данным, планирует переход в «Барселону» в следующем году.
Нико Уильямс
Нападающий с большой долей вероятности окажется в «Барселоне» следующим летом. Каталонцы уже связались с 21-летним игроком, который, похоже, не против перейти в «Барсу» в качестве свободного агента.
Хуан Фойт
По имеющимся сведениям, Хави является поклонником аргентинского правого защитника, который также может играть на позиции центрального защитника.
Контракт Фойта с «Вильярреалом» рассчитан до 2026 года, но он может быть выкуплен за сумму около 50 млн евро.
Джейдон Санчо
«Барса» может рассмотреть возможность подписания вингера на правах аренды, если он будет доступен в январе.
Жоржиньо
Действующее соглашение итальянца с «Арсеналом» истекает в 2024 году. Есть вероятность, что он станет следующим крупным приобретением «Барсы».
Джовани Ло Чельсо
Прошлым летом Хави, как сообщается, выступал за переход аргентинского полузащитника в «Барселону». Однако «Тоттенхэм» отказался продавать его за желаемую «Барсой» сумму.
Учитывая кризис с травмами в полузащите «блауграны», они могут повторить попытку в январе.
Уилфред Ндиди
У нигерийского полузащитника контракт истекает в 2024-м. Его связывают с «Барсой» как потенциально долгосрочного преемника Серджи Бускетса.
6 комментариев