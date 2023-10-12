«Барселона» ведет переговоры о зимнем товарищеском матче в США: смогут ли каталонцы сыграть с «Интер Майами»?

Как сообщает Què T'hi Jugues, «Барселона» этой зимой проведет товарищеский матч в США. Сейчас каталонцы ведут переговоры о товарищеской встрече в декабре.

Такая игра может помочь «блаугране» улучшить финансовое положение.

В прошлом сезоне «Барса» заработала за каждый выставочный матч от 3 до 5 млн евро. Особый отклик у болельщиков вызвал прощальный матч Иньесты. Тогда «блауграна» обыграла «Виссел Кобе».

Теперь каталонцы решили отправиться в США, где живут и играют ветераны клуба. За «Интер Майами», как известно, выступают Месси, Бускетс и Альба.

Президент клуба из Флориды говорил, что специально для Месси «Интер Майами» обязательно проведет встречу с «Барсой». Но, вероятно, эту игру мы увидим не раньше следующего года.

Què T'hi Jugues добавляет, что в Штатах каталонцы встретятся с командой из Мексики.

Как думаете, с кем сыграет «блауграна»?