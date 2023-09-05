14 комментариев

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💰От Златана до Коутиньо: 7 самых дорогих трансферов «Барселоны» - успехи и промахи

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«Барселона» привлекает лучшие таланты мира, у клуба бывают как триумфы, так и неудачи на трансферном рынке.

В то время как одни сделки были блестящими, другие оставляли после себя разочарование. Давайте отметим плюсы и минусы самых дорогих приобретений каталонского клуба.

Златан Ибрагимович (69,5 млн евро)

Когда Ибрагимович присоединился к «Барселоне» в 2009 году, он уже был одним из лучших нападающих в Европе. Для того, чтобы привезти шведа на «Камп Ноу», «Барсе» пришлось отказаться от Самуэля Это'о.

Златан начал свой путь в Каталонии блестяще, но отношения между ним и Пепом Гвардиолой быстро испортились. Как сообщает The Guardian, они почти не общались. Позже нападающий назвал своего бывшего тренера «бесхребетным трусом» после жаркого спора в раздевалке после поражения «Барселоны» от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

Златан провел всего один сезон в Испании, прежде чем уйти в «Милан».

Френки Де Йонг (75 млн евро)

В сезоне 2018/19 Де Йонг покорил футбольный мир: «Аякс» ворвался в Лигу чемпионов и дошел до полуфинала.

Мастерство голландского полузащитника – одного из лидеров команды Эрика тен Хага – стало причиной интереса «Барсы».

Френки начал раскрываться в сезоне 2022/23, когда Хави дал ему больше свободы, до этого пребывание футболиста в «Барселоне» не было безоблачным. Но Де Йонг считается одним из лучших полузащитников Европы благодаря его выдающимся выступлениям и вкладу в игру сборной Нидерландов.

Луис Суарес (82 млн евро)

2013/14 стал одним из лучших сезонов Суареса в Премьер-лиге. И когда «Барселона» позвонила ему, то у «Ливерпуля» было мало шансов сохранить нападающего.

По ходу своего первого сезона в Каталонии нападающий сформировал блестящий союз с Лионелем Месси и Неймаром и помог «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.

Уругвайец был лучшей «девяткой» Ла Лиги, пока играл за «Барсу». Он покинул «сине-гранатовых», став третьим по результативности бомбардиром команды, забив 195 голов в 283 матчах.

Неймар (88 млн евро)

Молодой бразилец, покоривший любителей футбола, решил присоединиться к «Барселоне», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Челси». И в 2013 году он осуществил свою мечту.

«Барселона» заплатила за Неймара больше, чем ожидалось, но четыре замечательных года, проведенных в команде, оправдали вложения в его исключительные таланты.

Неймар сыграл 186 матчей в Каталонии, прежде стать рекордным трансфером в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. В «Барселоне» он забил 105 голов и отдал 76 результативных передач.

Антуан Гризманн (120 млн евро)

Один из промахов каталонского клуба.

На первый взгляд, подписание Антуана Гризманна, одного из лучших игроков Европы того времени, кажется отличной идеей, но из-за ужасного планирования команды, Гризманн ей не подходил.

У француза была отличная репутация в «Атлетико Мадрид», где он отличился на позиции второго нападающего. Но он так и не нашел свою лучшую позицию в «Барселоне», игравшей по схеме 4-3-3.

Гризманна перемещали на разные позиции, но он так и не смог оправдать вложенных в него средств.

В «Барселоне» Антуан забил 35 голов в 102 матчах и вернулся в «Атлетико», где с тех пор неизменно показывает свои лучшие результаты.

Усман Дембеле (145 млн евро)

«Барселоне» не повезло с Дембеле. Француз очень талантлив и временами его невозможно было остановить, но травмы помешали ему добиться однозначного успеха в клубе.

За шесть сезонов на «Камп Ноу» 26-летний футболист пропустил 117 игр из-за различных травм, а этим летом перебрался в «ПСЖ».

Филиппе Коутиньо (160 млн евро)

Многие считали, что цена была безумной, когда «Барселона» согласилась на рекордный для клуба трансфер за 160 миллионов евро, подписав Коутиньо у «Ливерпуля» в 2018 году. Однако мало кто ожидал, что бразильца ждет катастрофа в Каталонии.

«Барселона» подписала Коутиньо из-за его статуса лучшего плеймейкера в «Ливерпуле». Однако он не смог вписаться в схему команды 4-3-3.

Коутиньо часто перемещали, с разной степенью успеха, но он так и не продемонстрировал ту форму, которая сделала его звездой на «Энфилде».

Игрок не проявил реальной мотивации и позже присоединился к «Астон Вилле», где постепенно исчез из поля зрения.

14 комментариев

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Ya_Mama
Ответ КрутойБобёр
До сих пор жаль , что так получилось с Ибрагимовичем . На мой взгляд он красавчик во всех отношениях , мог бы много дать Барселоне . Но Пепу пришлось выбирать между ним и Месси , так как Месси начал переживать , что возможно Ибра круче него во многих отношениях и перестал быть счастливым . Чтобы вернуть ему душевное равновесие Пеп избавился от Ибры . Противно выглядит , но факт
Златан 16+8
Месси 34+10
Испугался тени самолюбия Златана, не иначе.
+26
-3
+23
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Вадим Сидоров
Ибра крутой, но не на столько что за него отдавать ровесника Это;о (прекрасно был встроен в Барсу) и ещё 46 лямов сверху! Причём по меркам 2009 - 46 лямов были очень хорошие деньги.
+8
0
+8
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Бронислав Каминский
Ответ КрутойБобёр
До сих пор жаль , что так получилось с Ибрагимовичем . На мой взгляд он красавчик во всех отношениях , мог бы много дать Барселоне . Но Пепу пришлось выбирать между ним и Месси , так как Месси начал переживать , что возможно Ибра круче него во многих отношениях и перестал быть счастливым . Чтобы вернуть ему душевное равновесие Пеп избавился от Ибры . Противно выглядит , но факт
Господи..Месси переживать?Ибра даже как страйкер и одной десятой не стоит Месси
+11
-5
+6
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Tayriz
Ответ Вадим Сидоров
Ибра крутой, но не на столько что за него отдавать ровесника Это;о (прекрасно был встроен в Барсу) и ещё 46 лямов сверху! Причём по меркам 2009 - 46 лямов были очень хорошие деньги.
Кто ж знал что он с Пепом разосрется. На бумаге то всё выглядело так, что из дуэт с Месси будет разрывать в одну калитку долгие годы
+5
0
+5
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Tayriz
Барса выкинула в мусорку 420млн, а если ещё и зарплату по +/- 30 млн каждого за их годы приплюсовать это ж вообще мрак 🥴🥴🤪🤪
Де Йонг учитывая его огромную зарплату тоже не выглядит нормально.
Суарес и Неймар вот кто на все бабки отработал!!! Жаль что их трио развалилось, им бы ещё вместе 3-4 года поиграть...
Ибру просто жаль, что не сложилось! Хотя наверняка это Ибра жалеет Барсу 😅, ну понимаете)
+5
-1
+4
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Итачи Учиха
Ответ Бронислав Каминский
Кроме Суареса,который стал легендой клуба и третьим в истории бомбардиром,все провал Неймар начал хорошо,а закончил плохо)
Френки?
+3
0
+3
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Бронислав Каминский
Ответ Итачи Учиха
Френки?
Френки - неоднозначный трансфер.Каких-то супер перфомансов от него и не вспомнить.На 5 удачных матчей приходится 10 непонятных...Но другого такого по уровню полузащитника в клубе попросту нету,разве что Гюндоган.Хотелось бы чтобы у них появилась химия в центре поля
+4
-1
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Dmitry Nizovtsev
Почему от большинства таких публикаций ощущение словно они сделаны в неказистом переводчике, а оригинал был написан на каком-то другом языке?
+1
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Sundance Neeskens
Ответ Бронислав Каминский
Кроме Суареса,который стал легендой клуба и третьим в истории бомбардиром,все провал Неймар начал хорошо,а закончил плохо)
Неймар показывал свой лучший футбол в Барселоне и уходят оставил чемоданчик с самой большой суммой в истории футбола. А что сделала "легенда клуба"? Выбил себе жирный контракт и сбавил требования настолько к себе, что аж ему пришлось на дверь указывать. Спасибо Суаресу за его лучшие годы, но концовка там похуже смазана, чем у бразила.
+3
-2
+1
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КрутойБобёр
До сих пор жаль , что так получилось с Ибрагимовичем . На мой взгляд он красавчик во всех отношениях , мог бы много дать Барселоне . Но Пепу пришлось выбирать между ним и Месси , так как Месси начал переживать , что возможно Ибра круче него во многих отношениях и перестал быть счастливым . Чтобы вернуть ему душевное равновесие Пеп избавился от Ибры . Противно выглядит , но факт
+7
-7
0
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cektor
Гризманн , Дембеле , Коут . тройка фейспалм ..
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Tayriz
Ответ Бронислав Каминский
Господи..Месси переживать?Ибра даже как страйкер и одной десятой не стоит Месси
Извинись, пока Ибра с вертухи не наказал!
0
0
0
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Marat_taraz
Ответ Tayriz
Барса выкинула в мусорку 420млн, а если ещё и зарплату по +/- 30 млн каждого за их годы приплюсовать это ж вообще мрак 🥴🥴🤪🤪 Де Йонг учитывая его огромную зарплату тоже не выглядит нормально. Суарес и Неймар вот кто на все бабки отработал!!! Жаль что их трио развалилось, им бы ещё вместе 3-4 года поиграть... Ибру просто жаль, что не сложилось! Хотя наверняка это Ибра жалеет Барсу 😅, ну понимаете)
Трио МСН развалилась потому что с каждым годом все менялось, требовалась интенсивность , 3 не отрабатывали в обороне, 1 звонок 4-0 от Псж , правда чудом удалось спастись, дальше все равно вылет, да и химия между 3 мя уже не была такой , Неймар хотел большего признания и не хотел быть в тени Месси ...
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