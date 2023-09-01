7 комментариев

«Брайтон» уже начал продавать футболки Ансу Фати менее чем через 24 часа после согласования трансфера.

Владелец магазина в Брайтоне уверен, что Ансу будет играть под «20»-м номером в новом клубе.

Ансу никогда раньше не носила этот номер. С 2021 года в «Барселоне» у него была культовая «10», а до этого играл под «22»-м номером.

Когда Фати перешел в первую команду «Барсы» в 2019 году, он играл под «31» номером. Будучи игроком «Барсы Б», Ансу носил «17»-й, а в юношеской команде «11»-й номер.