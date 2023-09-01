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Футболку Ансу Фати уже заметили в магазинах Брайтона: под каким номером он будет играть?

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«Брайтон» уже начал продавать футболки Ансу Фати менее чем через 24 часа после согласования трансфера.

Владелец магазина в Брайтоне уверен, что Ансу будет играть под «20»-м номером в новом клубе.

Ансу никогда раньше не носила этот номер. С 2021 года в «Барселоне» у него была культовая «10», а до этого играл под «22»-м номером.

Когда Фати перешел в первую команду «Барсы» в 2019 году, он играл под «31» номером. Будучи игроком «Барсы Б», Ансу носил «17»-й, а в юношеской команде «11»-й номер.

7 комментариев

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fcb812
Удачи Ансу
С Богом 🙏🏻
+10
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+10
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Rachid
В Барсе было - 10, в Брайтоне стало - 20..!!..
Растёт номером Фати:)))))
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Serdida Orayew
лучше уже Ламину 10-ку отдайте
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Роман
Ответ Serdida Orayew
лучше уже Ламину 10-ку отдайте
Не надо. Пусть растёт без давления лишнего.
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