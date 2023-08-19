Теперь дети не поездят на такси за счет клуба.

Журналист Diario Sport Тони Фьерос сообщил о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался от программы Ла Масии, чтобы сэкономить смешную сумму денег.

«Это звучит нереально, что «Барса» отменяет программу такси для Ла Масии, которая работала 25 лет, только из-за экономии пары тысяч евро. А ведь он обещал в своей президентской программе, что будет улучшать академию...»

О чем речь?

При клубе была служба такси, которая с понедельника по пятницу доставляла ребят из молодежной академии, живущих за пределами Барселоны, на клубную базу. Как известно, не все будущие Месси проживают в самом городе.

В рамках программы по сокращению расходов клуб хочет сменить парк из 30 такси на автобусы, которые будут отправлять из определенных точек. Но есть одна проблема: до этих мест еще нужно добраться. Получается, что доставка детей до автобусов ляжет на плечи родителей.

Таксопарк при клубе существовал 25 лет. Служба такси была частью проекта Masia 360, который должен был максимально упростить жизнь своим воспитанникам.

В комментариях болельщики уже высказали недоумение таким решением Лапорты:

💭Это неудобно, потому что любой игрок, любой сотрудник может заплатить услуги такси. Все, кто работает в «Барселоне», зарабатывают миллионы, а мы урезаем важнейшую потребность детей, которая стоит пару тысяч. Это создает негативный имидж клубу.

💭Полный фокус на основную команду. Остальные как будто не нужны. Так держать...

💭Приятно видеть, что люди задают вопросы о его управлении, ведь он думает, что быть президентом «Барсы» − это значит проводить пресс-конференции. Никто не знает, куда он ведет этот клуб, он должен уйти.

💭Ла Масия − это последнее, чего должен касаться Лапорта с точки зрения экономии.