Иньиго Мартинес не сыграет за «Барселону» в сегодняшнем «класико», подтвердили источники.

Испанский защитник все еще восстанавливается после травмы, полученной еще во время выступления за «Атлетик Бильбао».

Мартинес был замечен на индивидуальных тренировках для повышения выносливости и поддержания физической формы, однако в групповых занятиях он пока не участвовал.

«Барселона» привезла Мартинеса в США, прекрасно понимая, что он может не сыграть ни одного матча во время турне. Тем не менее, его присутствие в команде благотворно сказалось на сплочении коллектива и налаживании отношений.

Участие Гави также под вопросом, так как в последнее время он не тренировался в полную силу.