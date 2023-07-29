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Хави придется выкручиваться: один игрок «Барсы» пропустит игру с «Реалом». Его подписали этим летом

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Иньиго Мартинес не сыграет за «Барселону» в сегодняшнем «класико», подтвердили источники.

Испанский защитник все еще восстанавливается после травмы, полученной еще во время выступления за «Атлетик Бильбао».

Мартинес был замечен на индивидуальных тренировках для повышения выносливости и поддержания физической формы, однако в групповых занятиях он пока не участвовал.

«Барселона» привезла Мартинеса в США, прекрасно понимая, что он может не сыграть ни одного матча во время турне. Тем не менее, его присутствие в команде благотворно сказалось на сплочении коллектива и налаживании отношений.

Участие Гави также под вопросом, так как в последнее время он не тренировался в полную силу.

1 комментарий

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Илья Манахов
действительно, как же Хави будет "выкручиваться" имея в основе араухо и Кристенсена🙄
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