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Малком переходит из «Зенита» в «Аль-Хилаль». Объясняем, почему это отличная новость для «Барселоны»

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«Барселона» продолжает приводить в порядок свои финансы. Скоро каталонцы получат скромный, но очень важный бонус с продажи Малкома.

В 2019 году бразилец перебрался из «блауграны» в «Зенит». Тогда сине-бело-голубые заплатили «Барсе» за игрока 40+5 млн евро. Теперь полузащитник собрался в Саудовскую Аравию. Александр Медведев подтвердил переход Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» оставила за собой право на 7,5% от дохода, который «Зенит» получит от продажи Малкома. Таким образом после перехода бразильца в саудовский клуб за 60 млн евро каталонцы получат 4,5 млн.

У Тони Хуанмарти из Relevo информация немного другая. В соглашении между петербуржцами и каталонцами есть пункт о выплате 7,5% от разницы между суммой состоявшегося перехода и суммой будущей перепродажи Малкома, пишет Хуанмарти. При таком раскладе выручка «Барсы» составит 1,5 млн евро.

Бразилец не единственный экс-игрок «блауграны», продажа которого может принести прибыль клубу из столицы Каталонии. Хуан Миранда из «Бетиса» когда-то выступал за молодежку «Барсы», сейчас юноша привлек внимание нескольких команд и летом вполне может сменить клубную прописку. По данным издания SPORT, если «Бетис» расстанется с юношей, «блауграна» может заработать примерно 4 млн евро.

В сложившейся экономической ситуации для «Барсы» крайне важен любой доход. Так что «кулес» стоит сказать спасибо Малкому и пожелать ему удачи в Саудовской Аравии!

4 комментария

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Deportivo_1906
рычаг, который не ждали
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Альберт Акчурин
Ну слушайте, кому то придётся из Испании за наличкой лететь, а иначе извините
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Всё знаю
Кулес должны сказать спасибо лучшему менеджменту России!)
Браво миллер, браво медведев)
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