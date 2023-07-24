«Барселона» продолжает приводить в порядок свои финансы. Скоро каталонцы получат скромный, но очень важный бонус с продажи Малкома.

В 2019 году бразилец перебрался из «блауграны» в «Зенит». Тогда сине-бело-голубые заплатили «Барсе» за игрока 40+5 млн евро. Теперь полузащитник собрался в Саудовскую Аравию. Александр Медведев подтвердил переход Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» оставила за собой право на 7,5% от дохода, который «Зенит» получит от продажи Малкома. Таким образом после перехода бразильца в саудовский клуб за 60 млн евро каталонцы получат 4,5 млн.

У Тони Хуанмарти из Relevo информация немного другая. В соглашении между петербуржцами и каталонцами есть пункт о выплате 7,5% от разницы между суммой состоявшегося перехода и суммой будущей перепродажи Малкома, пишет Хуанмарти. При таком раскладе выручка «Барсы» составит 1,5 млн евро.

Бразилец не единственный экс-игрок «блауграны», продажа которого может принести прибыль клубу из столицы Каталонии. Хуан Миранда из «Бетиса» когда-то выступал за молодежку «Барсы», сейчас юноша привлек внимание нескольких команд и летом вполне может сменить клубную прописку. По данным издания SPORT, если «Бетис» расстанется с юношей, «блауграна» может заработать примерно 4 млн евро.

В сложившейся экономической ситуации для «Барсы» крайне важен любой доход. Так что «кулес» стоит сказать спасибо Малкому и пожелать ему удачи в Саудовской Аравии!