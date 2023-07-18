18 комментариев

В выходные был представлен игроком «Интер Майами».

В воскресенье Лионеля Месси и Серджи Бускетса представили новыми игроками клуба МЛС «Интер Майами», а уже во вторник они тренировались с командой. Экс-форвард «Барселоны» Христо Стоичков считает, что аргентинец отказался от арабских денег, потому что любит футбол.

На форварда выходил «Аль-Хилаль», один из четырех клубов Саудовской Аравии, которые финансируются государственным инвестиционным фондом (PIF). Болгарин решил защитить выбор обладателя семи «Золотых мячей»

«Раньше мы играли не ради денег, а ради любви, − сказал в интервью Stats Perform Христо Стоичков. − Это говорит о величии. Мне было неважно знать свою зарплату или бонусы, важнее было играть и чтобы люди меня уважали».

«Агенты заботятся о других вещах. Месси приезжает, чтобы соревноваться и играть, и его не волнуют деньги, потому что он любит футбол».

Лео подтвердил, что мог вернуться в «Барселону», но в итоге отказался от такого варианта, так как каталонский клуб испытывает финансовые трудности. Стоичков, который в начале 2000-х играл в МЛС, не был огорчен тем, что Месси отказался от бывшего клуба. Тем более, что сам аргентинец заявил, что сделка была невозможна.

«Я знал, что он не вернется. То, что произошло, когда он ушел из клуба, повлияло на него. Он хотел во что бы то ни стало закончить карьеру в «Барселоне», но не смог. Я не верил в это, хотя у меня была возможность поговорить с ним, его отцом и братьями. Как экс-игрок «Барсы», я всегда симпатизировал лучшим игрокам, и Месси не заслуживал такого ухода».

«Многие критикуют его за то, что он не захотел вернуться, но они не задумываются о том, как он ушел. Месси сделал то, на что мало кто способен: он сказал, что не вернется, чтобы не пострадали его товарищи по команде. Это говорит о его величии. Если бы он вернулся, то президенту пришлось бы снижать зарплату игрокам, сокращать дополнительные расходы. Месси не хотел, чтобы такие вещи происходили. Утверждения о том, что он не хотел вернуться, не соответствуют действительности».

Подобные слова Христо Стоичкова явно направлены в сторону заклятого друга Лионеля Месси Криштиану Роналду, который получил в Саудовской Аравии огромную зарплату. Ранее он оказался не нужен «Манчестер Юнайтед», расторгнувшему с ним контракт.