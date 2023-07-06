Кун — главный фанат каталонцев.

Серхио Агуэро продолжает отжигать на Twitch. Теперь в ходе стрима с блогером Давой Ксенизе он назвал трех центрфорвардов, которых он считает лучшими в истории.

«Роналдо Назарио для меня, без сомнения, лучший из них [страйкеров] всех, — сказал Агуэро. — Второй — француз Тьерри Анри, а затем Луис Суарес.

[Луис Суарес] Он выдающийся, чертовски великий номер девять, феномен. Как игрок вы бы сказали про него: «Какая он заноза в заднице, когда на поле, как он раздражает». А затем вы встречаете его вне стадиона, и он очень спокойный. Он очень хороший парень».

Все нападающие, упомянутые аргентинцем, играли за «Барселону», и это в очередной раз демонстрирует его особую привязанность к каталонскому клубу.

Возможно, когда кто-нибудь в «Манчестер Сити» сможет побить рекорд самого Агуэро (260 голов во всех турнирах), тогда этот кто-то тоже войдет в список легендарного нападающего.