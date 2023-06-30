FC BARCELONA
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Лапорта назвал двух игроков, над чьими трансферами сейчас работает «Барса» — они оба 18-летние восходящие звезды ✨

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Президент раскрывает карты.

Сегодня Жоан Лапорта выступил на испанском телеканале Esport3, где ответил на многие животрепещущие вопросы.

Естественно, президента «Барсы» спрашивали о будущих трансферах, так как клуб находится в сложном финансовом положении и из-за этого текущим летом уже сорвалось несколько сделок. Глава каталонцев публично подтвердил имена двух игроков, которых «блауграна» рассчитывает подписать в скором времени.

Когда его спросили о Виторе Роке, президент ответил:

«Мы работаем над этой сделкой, переговоры ведутся».

После Лапорта упомянул и турецкую восходящую звезду Арду Гюлера:

«Деку был в Стамбуле. Теперь Ла Лига позволяет нам проводить операции, которые не учитываются в этом финансовом году. Наш скаутский отдел следил за ним [Ардой Гюлером].  Он талантливый игрок. Мы можем готовить операции на следующее лето. Деку пытается заключить сделку».

Что ж, это означает, что, вероятно, к команде могут присоединиться два очень молодых и талантливых нападающих.

Витор Роке — 18-летний бразильский нападающий, который в этом году уже забил 14 голов во всех турнирах. В Бразилии он считается одним из самых многообещающих игроков на своей позиции . Сообщается, что «Барса» подпишет его за 35 миллионов евро плюс бонусы.

Арда Гюлер — 18-летний турецкий атакующий полузащитник, который играет за «Фенербахче». Как и Роке, у него тоже был отличный сезон: 6 голов и 7 ассистов в 35 матчах. В его контракте есть пункт о выкупе в размере 17,5 млн евро.

1 комментарий

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ЧИКО
Да дай бог!!! поживём-увидим
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