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Деку уговаривает «Барсу» на трансфер восходящего таланта Турции. Игроком интересуются многие, в том числе и «Реал»

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Надо срочно брать?

Арда Гюлер блистал в турецкой Суперлиге в прошлом сезоне — забив 6 голов и сделав 7 результативных передач в 35 матчах, полузащитник помог «Фенербахче» финишировать на втором месте в турнирной таблице.

И, как сообщает испанское издание Sport, Деку активно подталкивает «Барсу» к подписанию 18-летнего полузащитника этим летом.

Каталонцы уже навели справки и хорошо осведомлены о способностях игрока, однако у клуба пока в приоритете другие сделки. Возможно, «блауграна» пересмотрит свое решение из-за слов будущего спортивного директора.

В настоящее время Гюлера оценивают в 17 миллионов евро, но «сине-гранатовые» могут снизить цену, позволив игроку выступать за «Фенербахче» на правах аренды еще на один сезон.

Сообщалось, что Ардой интересуются многие ведущие клубы, в том числе «Реал» и «Милан». Каталонцы в курсе этого, но пока не планируют никаких резких движений. При этом в клубе понимают, насколько талантлив юный полузащитник.

А как вы считаете, стоит ли «Барсе» побороться за турецкую жемчужину?

3 комментария

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predMBAPPE
За такие гроши можно сделать ставку, куда лучшие чем взять сбитого пенсионера и отвалить за год зп те же деньги
+1
-1
0
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СД18
Тогда уж лучше Симонса взять.
0
0
0
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