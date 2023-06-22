Надо срочно брать?

Арда Гюлер блистал в турецкой Суперлиге в прошлом сезоне — забив 6 голов и сделав 7 результативных передач в 35 матчах, полузащитник помог «Фенербахче» финишировать на втором месте в турнирной таблице.

И, как сообщает испанское издание Sport, Деку активно подталкивает «Барсу» к подписанию 18-летнего полузащитника этим летом.

Каталонцы уже навели справки и хорошо осведомлены о способностях игрока, однако у клуба пока в приоритете другие сделки. Возможно, «блауграна» пересмотрит свое решение из-за слов будущего спортивного директора.

В настоящее время Гюлера оценивают в 17 миллионов евро, но «сине-гранатовые» могут снизить цену, позволив игроку выступать за «Фенербахче» на правах аренды еще на один сезон.

Сообщалось, что Ардой интересуются многие ведущие клубы, в том числе «Реал» и «Милан». Каталонцы в курсе этого, но пока не планируют никаких резких движений. При этом в клубе понимают, насколько талантлив юный полузащитник.

А как вы считаете, стоит ли «Барсе» побороться за турецкую жемчужину?