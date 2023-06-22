Когда сборная Испании праздновала в Мадриде победу в Лиге наций, фанаты освистали Гави — зал выкрикивал «Puta Barça» во время выступления игрока.

Спустя несколько дней полузащитник приехал вместе с Хесусом Навасом и Фабианом Руисом в их общий родной город Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, где он дал интервью и рассказал, что чувствовал в тот момент, стоя на сцене:

«Выкрики и оскорбления, которые выкрикивали в мой адрес в Мадриде во время празднования Лиги наций? Каждый думает, как хочет, и говорит, что хочет. Я очень спокоен. Я спокоен, и моя семья знает об этом», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Гави явно не позволил оскорблениям помешать ему в полной мере насладиться победой в турнире. Для 18-летнего полузащитника это первый международный трофей в карьере, и он стал самым молодым испанцем, которому это когда-либо удавалось.