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«Моя семья знает об этом». Гави впервые высказался об оскорблениях от фанатов во время празднования в Мадриде

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Когда сборная Испании праздновала в Мадриде победу в Лиге наций, фанаты освистали Гави — зал выкрикивал «Puta Barça» во время выступления игрока.

Спустя несколько дней полузащитник приехал вместе с Хесусом Навасом и Фабианом Руисом в их общий родной город Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, где он дал интервью и рассказал, что чувствовал в тот момент, стоя на сцене:

«Выкрики и оскорбления, которые выкрикивали в мой адрес в Мадриде во время празднования Лиги наций? Каждый думает, как хочет, и говорит, что хочет. Я очень спокоен. Я спокоен, и моя семья знает об этом», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Гави явно не позволил оскорблениям помешать ему в полной мере насладиться победой в турнире. Для 18-летнего полузащитника это первый международный трофей в карьере, и он стал самым молодым испанцем, которому это когда-либо удавалось.

2 комментария

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wmfrxwf5rq
Надо было как Златан их заткнуть на прощальной речи две недели назад
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Makar Tert
Если бы сборная Бразилия приехала праздновать в Барселону, освистали бы Винисиуса? Я думаю да , могли бы с оскорблениями Вини оскорбить и Реал? Естественно, так что оскорбления в Ла лиге это очень актуальная и больная тема для многих
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