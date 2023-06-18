Собирается отличная компания для тусовки.

Не так давно выбор Лионеля Месси все же пал на «Интер Майами», и клуб незамедлительно подписал игрока. Но у американской команды впереди еще много дел.

«Майами» пошел ва-банк и решил привезти в МЛС не только победителя чемпионата мира, но и двух его близких друзей и партнеров по «Барсе» Серджи Бускетса и Жорди Альбу. Судя по всему, с одним из них договоренность уже практически достигнута.

Каталонское радио RAC1 сообщило, что опорник в шаге от подписания контракта с командой Дэвида Бекхэма, сделка может быть завершена уже к следующей неделе.

За несколько часов до этого Mundo Deportivo заявлял, что переговоры «Майами» с Альбой продвигаются успешно, и они близки к соглашению.

Помогут вытащить команду Бекхэма с последнего места в таблице? 😅