FC BARCELONA
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«Интер Майами» осуществляет мечты. Бускетс в шаге от воссоединения с Месси в команде Бекхэма

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Собирается отличная компания для тусовки.

Не так давно выбор Лионеля Месси все же пал на «Интер Майами», и клуб незамедлительно подписал игрока. Но у американской команды впереди еще много дел.

«Майами» пошел ва-банк и решил привезти в МЛС не только победителя чемпионата мира, но и двух его близких друзей и партнеров по «Барсе» Серджи Бускетса и Жорди Альбу. Судя по всему, с одним из них договоренность уже практически достигнута.

Каталонское радио RAC1 сообщило, что опорник в шаге от подписания контракта с командой Дэвида Бекхэма, сделка может быть завершена уже к следующей неделе.

За несколько часов до этого Mundo Deportivo заявлял, что переговоры «Майами» с Альбой продвигаются успешно, и они близки к соглашению.

Помогут вытащить команду Бекхэма с последнего места в таблице? 😅

6 комментариев

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Ahmadov Shamil
Суареса бы еще к ним
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Андрей Яременко
Ну так то они все чемпионы мира
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Рэд Уайт
даешь еще Педро ,Иньесту ,а через сезон Суареса
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Игорь Климов
"Барселона 10 лет спустя", тогда примерно так можно будет впоследствии озаглавить статью)
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Red_Marlboro_
Ответ Андрей Яременко
Ну так то они все чемпионы мира
У Альбы нет титула ЧМ
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