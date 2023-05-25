Собираются подать документы.

По данным инсайдера Адриана Санчеса, «Барселона» верит, что после ухода Жорди Альбы «Барселона» зарегистрирует контракты Гави и Рональда Араухо.

Контракт Гави с Ла Лигой был расторгнут в марте, а полузащитник был вынужден вернуться в состав «Барсы Атлетик» и вместо футболки с «шестеркой» продолжил носить «тридцатку». Таким образом, испанец даже может в конце сезона уйти из клуба бесплатно.

Аналогичная ситуация с Араухо, который подписал новый контракт еще в прошлом году. Однако поскольку лига не зарегистрировала сделку, игрок все еще получает прежнюю зарплату.

Уход Альбы снял с зарплатного фонда «Барселоны» большую нагрузку, так как ветеран получал 20,8 млн евро в год. Решение вышло эмоциональным, но в долгосрочной перспективе оно сильно поможет клубу.