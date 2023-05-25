Надежда умирает последней. «Барселона» считает, что уход Альбы поможет зарегистрировать двух игроков
Собираются подать документы.
По данным инсайдера Адриана Санчеса, «Барселона» верит, что после ухода Жорди Альбы «Барселона» зарегистрирует контракты Гави и Рональда Араухо.
Контракт Гави с Ла Лигой был расторгнут в марте, а полузащитник был вынужден вернуться в состав «Барсы Атлетик» и вместо футболки с «шестеркой» продолжил носить «тридцатку». Таким образом, испанец даже может в конце сезона уйти из клуба бесплатно.
Аналогичная ситуация с Араухо, который подписал новый контракт еще в прошлом году. Однако поскольку лига не зарегистрировала сделку, игрок все еще получает прежнюю зарплату.
Уход Альбы снял с зарплатного фонда «Барселоны» большую нагрузку, так как ветеран получал 20,8 млн евро в год. Решение вышло эмоциональным, но в долгосрочной перспективе оно сильно поможет клубу.
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