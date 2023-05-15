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«Барселона» пытается продать Феррана Торреса. Сам игрок намерен остаться в клубе

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Кто сможет перетянуть канат на свою сторону?

«Барселона» выиграла чемпионат, но главная битва еще продолжается. Каталонцам необходимо до начала следующего сезона решить финансовые вопросы.

Чтобы уменьшить лимит зарплат, «блауграна» должна будет избавиться от нескольких игроков первой команды, и, по словам инсайдера Фабрицио Романо, одним из них, скорее всего, будет Ферран Торрес.

По словам гуру трансферов, клуб готов обсудить продажу форварда с абсолютно любой заинтересованной стороной. Сам игрок уже выражал намерение остаться в Каталонии.

Однако Ферран не единственный форвард, которого могут отпустить: даже позиции Рафиньи не выглядят непоколебимыми.

2 комментария

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Hella black
Из года в год одна история. Игрок сидит на хороших призовых,бонусах и окладе. Не важно даёт пользу команде или нет,главное удержатся.
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NartApsua
Вот за кого-кого, а за Феррана лично мне очень обидно. Видно, как он старается и переживает, что дела идут плохо. Он хорош в прессинге, командной игре, неплохо открывается и видит партнёров. Но его удары..
Если хоть немного выправит ситуацию в этом вопросе, только для ротации, скамейки его можно было бы оставить.
+1
0
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