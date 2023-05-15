Кто сможет перетянуть канат на свою сторону?

«Барселона» выиграла чемпионат, но главная битва еще продолжается. Каталонцам необходимо до начала следующего сезона решить финансовые вопросы.

Чтобы уменьшить лимит зарплат, «блауграна» должна будет избавиться от нескольких игроков первой команды, и, по словам инсайдера Фабрицио Романо, одним из них, скорее всего, будет Ферран Торрес.

По словам гуру трансферов, клуб готов обсудить продажу форварда с абсолютно любой заинтересованной стороной. Сам игрок уже выражал намерение остаться в Каталонии.

Однако Ферран не единственный форвард, которого могут отпустить: даже позиции Рафиньи не выглядят непоколебимыми.