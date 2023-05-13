FC BARCELONA
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🤯 «Назарио писал книги, которые читает учитель Луис». В соцсетях сравнили лучшие сезоны Роналдо и Суареса в «Барселоне». Итог удивил, но фанаты непреклонны 😤

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Битва поколений.

В соцсетях прошли бурные дискуссии под постом, где привели статистику лучших сезонов в «Барселоне» Роналдо и Луиса Суареса.

Несмотря на очевидное статистическое превосходство уругвайца, фанаты не считают его лучше Феномена.

💭 «Не могу поверить, что люди на самом деле сравнивают этого парня с настоящим Роналдо».

💭 «Назарио писал книги, которые читает учитель Суарес. Если бы не травмы. Бразильца нужно сравнивать с Марадоной или Пеле, а не с Суаресом».

💭 «Суарес был бы с «Золотым мячом» в любом поколении без Криштиану и Месси».

💭 «Это такой сорт юмора?»

💭 «Кто такой Суарес?»

💭 «Вы все ведете себя так, будто Суарес всего этого не сделал. Он гораздо сильнее на дистанции, чем Роналдо. Голы, рекорды, титулы, стабильность, скилы - все».

7 комментариев

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Темирлан Шаваев
Кстати правда, насколько хорошо не был Феномен, Суарес намного лучше него не только на дистанции, но ещё он более стабилен.
+11
-2
+9
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heymon95
Хотел бы я глянуть на Роналдо с такими партнерами как: Месси, Неймар, Хави и Иньеста
+6
0
+6
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moldfan
Если говорить с точки зрения, болельщика Барсы и вклада для Барсы. Очевидно, Луисито более важный футболист и сделал для Барсы больше. Если мы говорим о игровых способностях, то назвать кого либо лучше него, я могу лишь в случае Месси.

Не все упирается в цифры, особенно сравнивая разные эпохи. И совершенно разные команды по возможностями. Но ок, цифры так цифры, но добавим контекст, который просто вырван.

Первое, что нужно понимать. Что эти цифры за Барсу Роналдо выдал когда ему было - 20 лет. Суарес в Барсу приехал будучи уже супер звездой, на своем пике. А в 20 лет Суарес, 10 голов за Гронинген забивал.

Можно конечно привести контр аргумент, что это лучший сезон в Ла Лиге и за Реал он и к этим цифрам не подходил. Ну во первых Галактикос был про маркетинг, команда была средняя... Реал с Бекхэмом и Роналдо... плохо играл футбол.

Во вторых вернулся в Реал он сильно менее мотивированный, после победы на ЧМ. Уже переживший и несколько серьезных операций на колени и бегающий в лучшем случае с лишними 10 кг.

Сравнивать с его игрой в Интере, где он тоже пару отменных сезонов выдал. Ну Сериал в конце 90-ых начале 00-ых, сплошное Катенначо. Лучшие бомбардиры в лучшем случае по 20 забивали и то не всегда.
+3
0
+3
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Сергей Павлов
Без Криштиану и Месси золотые мячи могли уйти - Левандовски, Нойеру, Снейдеру )так то)
+3
-1
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Бронислав Каминский
Суарес - третий бомбардир в истории клуба.Зачем его сравнивают с футболистом,который провел в клубе один сезон?
+1
0
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