7 комментариев

Битва поколений.

В соцсетях прошли бурные дискуссии под постом, где привели статистику лучших сезонов в «Барселоне» Роналдо и Луиса Суареса.

Несмотря на очевидное статистическое превосходство уругвайца, фанаты не считают его лучше Феномена.

💭 «Не могу поверить, что люди на самом деле сравнивают этого парня с настоящим Роналдо».

💭 «Назарио писал книги, которые читает учитель Суарес. Если бы не травмы. Бразильца нужно сравнивать с Марадоной или Пеле, а не с Суаресом».

💭 «Суарес был бы с «Золотым мячом» в любом поколении без Криштиану и Месси».

💭 «Это такой сорт юмора?»

💭 «Кто такой Суарес?»

💭 «Вы все ведете себя так, будто Суарес всего этого не сделал. Он гораздо сильнее на дистанции, чем Роналдо. Голы, рекорды, титулы, стабильность, скилы - все».