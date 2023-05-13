7 комментариев

🤯 «Назарио писал книги, которые читает учитель Луис». В соцсетях сравнили лучшие сезоны Роналдо и Суареса в «Барселоне». Итог удивил, но фанаты непреклонны 😤
Битва поколений.
В соцсетях прошли бурные дискуссии под постом, где привели статистику лучших сезонов в «Барселоне» Роналдо и Луиса Суареса.
Несмотря на очевидное статистическое превосходство уругвайца, фанаты не считают его лучше Феномена.
💭 «Не могу поверить, что люди на самом деле сравнивают этого парня с настоящим Роналдо».
💭 «Назарио писал книги, которые читает учитель Суарес. Если бы не травмы. Бразильца нужно сравнивать с Марадоной или Пеле, а не с Суаресом».
💭 «Суарес был бы с «Золотым мячом» в любом поколении без Криштиану и Месси».
💭 «Это такой сорт юмора?»
💭 «Кто такой Суарес?»
💭 «Вы все ведете себя так, будто Суарес всего этого не сделал. Он гораздо сильнее на дистанции, чем Роналдо. Голы, рекорды, титулы, стабильность, скилы - все».
Не все упирается в цифры, особенно сравнивая разные эпохи. И совершенно разные команды по возможностями. Но ок, цифры так цифры, но добавим контекст, который просто вырван.
Первое, что нужно понимать. Что эти цифры за Барсу Роналдо выдал когда ему было - 20 лет. Суарес в Барсу приехал будучи уже супер звездой, на своем пике. А в 20 лет Суарес, 10 голов за Гронинген забивал.
Можно конечно привести контр аргумент, что это лучший сезон в Ла Лиге и за Реал он и к этим цифрам не подходил. Ну во первых Галактикос был про маркетинг, команда была средняя... Реал с Бекхэмом и Роналдо... плохо играл футбол.
Во вторых вернулся в Реал он сильно менее мотивированный, после победы на ЧМ. Уже переживший и несколько серьезных операций на колени и бегающий в лучшем случае с лишними 10 кг.
Сравнивать с его игрой в Интере, где он тоже пару отменных сезонов выдал. Ну Сериал в конце 90-ых начале 00-ых, сплошное Катенначо. Лучшие бомбардиры в лучшем случае по 20 забивали и то не всегда.