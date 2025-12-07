Отец Ламина провоцировал фанатов «Бетиса». Пришлось вмешаться охране

В Севилье «Бетис» и «Барселона» за матч 15-го тура Ла Лиги наколотили восемь голов, победу со счетом 5:3 одержала «блауграна». Главная звезда вечера – Ферран Торрес, оформивший хет-трик за 29 минут.

На трибунах «Ла Картухи» за игрой следил Мунир Насрауи – отец Ламина Ямаль, который тем вечером забил с пенальти. Папа главной звезды «Барсы» в очередной раз оказался в центре скандала.

Как сообщает Mundo Deportivo, Мунир слишком бурно праздновал голы каталонцев, повернувшись к болельщикам «Бетиса», что те восприняли как провокацию. Мужчина показывал фанатам «бетикоса» различные жесты, добавляет Cadena SER. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, сотрудники службы безопасности арены увели Мунира с трибуны.

С папой Ямаля охрана беседовала вне чаши арены, кадрами делится MD.

Хоть немного удивлены?