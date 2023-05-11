FC BARCELONA
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«Барса» выбрала 2 замены Бускетсу – очень разные игроки, но каждый уже показал себя на топ-уровне

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Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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По информации Sport, «Барселона» рассматривает Илкая Гюндогана и Софьяна Амрабата в качестве замены Серджи Бускетсу после его ухода.

Идея Хави в том, чтобы в следующем сезоне Гюндоган мог играть с Френки де Йонгом в паре опорных полузащитников. Хотя Гюндоган по своей природе не является оборонительным полузащитником, он все же может подстраховать команду, если будет играть в паре.

Однако «Барселона» всерьез намерена приобрести физически сильного оборонительного полузащитника, и Амрабат идеально подходит под этот профиль. По слухам, каталонцы готовы выложить 30 млн евро за его подписание.

Mundial 2022. Sofyan Amrabat. Nieprzerwanie bijące serce Lwów Atlasu (sport.tvp.pl)

Матеу Алемани выступает за оба трансфера, но сначала «Барсе» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, прежде чем кто-то из новых игроков сможет приехать.

13 комментариев

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Азрет-Али Айбазов
Бускетс и пас отдавал, и мяч отбирал. Гюндоган скорее замена Кессье.
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Маршал Ней
Совершенно понятно, что любая замена Бускетсу будет заменой только по позации на поле, но не по игровым качествам. Бускетс в первую очередь даже про культуру паса, но про чтение игры - оказаться в нужной точке в нужное время или отдать пас в нужное время и в нужную точку. Любой другой игрок будет иметь свои сильные стороны, но быть 100% заменой быть не сможет.
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Nike of FW
Амрабата как и Гюндоган совсем другие профили

Очень интересная ветка у Squawka с кандидатами на замену

https://twitter.com/Squawka/status/1656253760375758849
+3
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Спартак Уокер
Лучше брать Софьяна , Гюндоган уже возрастной игрок долго в команде все равно не пробудет
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Emin Aliev
зачем Амрабат когда есть Кессье?
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TemaGovnoed
Ответ Азрет-Али Айбазов
Бускетс и пас отдавал, и мяч отбирал. Гюндоган скорее замена Кессье.
В последнее время он частенько пасовал соперникам
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Конешевич
Мерино топовая замена Бускетсу, играет в абсолютно схожей манере, но денег на него у барсы нет. На втором месте Угарте бы поставил, но он чистый разрушитель без пасов.
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Серж Ск
Гюндоган по своей природе не является оборонительным полузащитником, так же как и Де Йонг..
поэтому в опорной зоне у нас будет проходной двор :(
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BurBon
Нужен опорник оборонительно плана, атакующих полузащитников хватает. Бускетса заменить невозможно, это уникальный игрок.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ TemaGovnoed
В последнее время он частенько пасовал соперникам
Ну и в Барсе культура паса давно не та. Человек стареет.
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Пацанчик реальный
Ответ TIMUROVICH
Сборная Марокко щас по факту сильнее даже Бразилии, а если без травм могут вынести Францию с Аргентиной. Софьян имеет немалое отношению к этому успеху Марокко
Сборная Марокко по факту сейчас сильнее Бразилии??А факты эти можно услышать?
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