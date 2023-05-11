13 комментариев

По информации Sport, «Барселона» рассматривает Илкая Гюндогана и Софьяна Амрабата в качестве замены Серджи Бускетсу после его ухода.

Идея Хави в том, чтобы в следующем сезоне Гюндоган мог играть с Френки де Йонгом в паре опорных полузащитников. Хотя Гюндоган по своей природе не является оборонительным полузащитником, он все же может подстраховать команду, если будет играть в паре.

Однако «Барселона» всерьез намерена приобрести физически сильного оборонительного полузащитника, и Амрабат идеально подходит под этот профиль. По слухам, каталонцы готовы выложить 30 млн евро за его подписание.

Матеу Алемани выступает за оба трансфера, но сначала «Барсе» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, прежде чем кто-то из новых игроков сможет приехать.