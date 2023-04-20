Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн раccказал о том, как он справлялся с изменениями позиции в «Барселоне» перед возвращением на «Камп Ноу» в эти выходные.

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году за 120 миллионов евро, но все пошло не по плану. Француз изо всех сил пытался показать свою лучшую форму во время дебютного сезона. По решению тренера Эрнесто Вальверде, ему приходилось играть не на своей позиции, а на левом фланге.

Ситуация француза немного улучшилась во втором сезоне в составе «сине-гранатовых». Однако он вернулся в «Атлетико» на правах аренды в 2021 году, а в октябре прошлого года этот переход стал постоянным.

Гризманн готовится к поездке на «Камп Ноу» в это воскресенье в матче Ла Лиги и размышляет о времени, проведенном в каталонском клубе, в разговоре с испанским изданием Mundo Deportivo.

«Первый год получился непростым: я был запасным, не играл, в команде была совершенно другая система, у меня новая позиция…Мне пришлось ко многому привыкать. Второй сезон получился удачнее, им я наслаждался».

Гризманн забил всего 35 голов в 102 матчах за «Барселону», в том числе 22 гола в 74 играх Ла Лиги, завоевав лишь Кубок Короля с командой.

Тем временем «Атлетико» в отличной форме: команда Симеоне выиграла последние шесть матчей чемпионата и не проигрывала в последних 13.

«Сейчас у нас новая гонка, и мы наслаждаемся ей. Впереди нас ждет отличный матч, мы постараемся выиграть и заработать три очка».

«Барселона» находится на вершине таблицы Ла Лиги с 73 очками после 29 игр, а «Атлетико» занимает третье место с 60 очками.