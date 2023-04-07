Как возвращение Фрэнка Лэмпарда может повлиять на «Барселону»? Объясняем
Назначение Фрэнка Лэмпарда на пост временного тренера «Челси» может повлиять на дела «Барселоны», сообщает Diario Sport.
Говорят, что английский специалист является большим поклонником Пьера-Эмерика Обамеянга и надеется дать нападающему, который потерял свою значимость в команде Грэма Поттера, второй шанс.
Ситуация может затруднить попытки «Барсы» подписать габонца, если Обама получит больше игрового времени и привлечет внимание других клубов.
Учитывая финансовое положение «Барселоны», бесплатный трансфер — единственная возможность заполучить Обамеянга на «Камп Ноу».
Если к гонке присоединятся другие клубы, а «Челси» потребует денег, чтобы расстаться с Обамеянгом, то «сине-гранатовые» будут вынуждены искать другие варианты.
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