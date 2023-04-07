Назначение Фрэнка Лэмпарда на пост временного тренера «Челси» может повлиять на дела «Барселоны», сообщает Diario Sport.

Говорят, что английский специалист является большим поклонником Пьера-Эмерика Обамеянга и надеется дать нападающему, который потерял свою значимость в команде Грэма Поттера, второй шанс.

Ситуация может затруднить попытки «Барсы» подписать габонца, если Обама получит больше игрового времени и привлечет внимание других клубов.

Учитывая финансовое положение «Барселоны», бесплатный трансфер — единственная возможность заполучить Обамеянга на «Камп Ноу».

Если к гонке присоединятся другие клубы, а «Челси» потребует денег, чтобы расстаться с Обамеянгом, то «сине-гранатовые» будут вынуждены искать другие варианты.