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Как возвращение Фрэнка Лэмпарда может повлиять на «Барселону»? Объясняем

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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Назначение Фрэнка Лэмпарда на пост временного тренера «Челси» может повлиять на дела «Барселоны», сообщает Diario Sport.

Говорят, что английский специалист является большим поклонником Пьера-Эмерика Обамеянга и надеется дать нападающему, который потерял свою значимость в команде Грэма Поттера, второй шанс.

Ситуация может затруднить попытки «Барсы» подписать габонца, если Обама получит больше игрового времени и привлечет внимание других клубов.

Учитывая финансовое положение «Барселоны», бесплатный трансфер — единственная возможность заполучить Обамеянга на «Камп Ноу».

Если к гонке присоединятся другие клубы, а «Челси» потребует денег, чтобы расстаться с Обамеянгом, то «сине-гранатовые» будут вынуждены искать другие варианты.

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