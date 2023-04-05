Хотя пока до сих пор не ясно, насколько все серьезно.

В среду Александер Чеферин был переизбран президентом УЕФА. Он был единственным кандидатом на выборах. После избрания словенец назвал ситуацию в «Барселоне» «чрезвычайно серьезной» для его организации.

«Из того, что мне сказали, можно понять, что ситуация чрезвычайно серьезная, − сказал Чеферин. − Настолько серьезная, что, по моему мнению, одна из самых серьезных в футболе с тех пор, как я нахожусь в нем. У нас есть независимый дисциплинарный комитет. Я не могу комментировать, что он может решить. Естественно, для Ла Лиги вопрос уже не так актуален и не может иметь каких-то последствий. Разбирательства идут на уровне испанской гражданской прокуратуры».

Президент УЕФА уже не первый раз намекает на то, что каталонский клуб может получить санкции со стороны его ведомства. Кроме «Барселоны» проблемы в домашней лиге возникли также у «Ювентуса», который сейчас отбивается в судах сразу от двух дел.