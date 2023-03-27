На «Камп Ноу» состоялся «Финал четырех» испанской медиалиги. Увидеть матчи Кингс Лиги на домашнюю арену «Барселоны» пришли 91 594 зрителя!

За мероприятием с трибун наблюдал президент «блауграны» – Жоан Лапорта.

В какой-то момент стадион начал скандировать: «Кто не скачет, тот болеет за «Мадрид». Услышав заряд, Лапорта тут же встал и начал прыгать вместе с болельщиками:

Эпизод с другого ракурса:

Сообщается, что за проведение «Финала четырех» на «Камп Ноу» «Барселона» получит 2,5 млн евро.

Лапорте точно есть, что отпраздновать.