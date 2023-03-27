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🎥 На «Финале четырех» Кингс Лиги «Камп Ноу» скандировал «кто не скачет, тот болеет за «Мадрид». На видео попала блестящая реакция Лапорты

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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На «Камп Ноу» состоялся «Финал четырех» испанской медиалиги. Увидеть матчи Кингс Лиги на домашнюю арену «Барселоны» пришли 91 594 зрителя!

За мероприятием с трибун наблюдал президент «блауграны» – Жоан Лапорта.

В какой-то момент стадион начал скандировать: «Кто не скачет, тот болеет за «Мадрид». Услышав заряд, Лапорта тут же встал и начал прыгать вместе с болельщиками:

Эпизод с другого ракурса:

Сообщается, что за проведение «Финала четырех» на «Камп Ноу» «Барселона» получит 2,5 млн евро.

Лапорте точно есть, что отпраздновать.

4 комментария

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Alexlagodny
Ответ Роман
Как ребёнок себя ведёт. Чем-то клоуна напоминает. Такой президент навряд ли Барсу к успеху приведёт.
Человек эмоциональный и это хорошо, а не как некоторые, не рыба, ни мясо.
+2
0
+2
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Георгий Гуляев
Ответ Роман
Как ребёнок себя ведёт. Чем-то клоуна напоминает. Такой президент навряд ли Барсу к успеху приведёт.
Как президент он уже приводил к успехам!
+2
0
+2
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Ramal Ali
Ответ Роман
Как ребёнок себя ведёт. Чем-то клоуна напоминает. Такой президент навряд ли Барсу к успеху приведёт.
Из гавно вытаскивает команду ,мне его стиль нравится
+3
-2
+1
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Роман
Как ребёнок себя ведёт. Чем-то клоуна напоминает. Такой президент навряд ли Барсу к успеху приведёт.
+3
-5
-2
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