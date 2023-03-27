🎥 На «Финале четырех» Кингс Лиги «Камп Ноу» скандировал «кто не скачет, тот болеет за «Мадрид». На видео попала блестящая реакция Лапорты
На «Камп Ноу» состоялся «Финал четырех» испанской медиалиги. Увидеть матчи Кингс Лиги на домашнюю арену «Барселоны» пришли 91 594 зрителя!
За мероприятием с трибун наблюдал президент «блауграны» – Жоан Лапорта.
В какой-то момент стадион начал скандировать: «Кто не скачет, тот болеет за «Мадрид». Услышав заряд, Лапорта тут же встал и начал прыгать вместе с болельщиками:
Эпизод с другого ракурса:
Сообщается, что за проведение «Финала четырех» на «Камп Ноу» «Барселона» получит 2,5 млн евро.
Лапорте точно есть, что отпраздновать.
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