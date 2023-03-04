14 комментариев

Рональд Араухо отклонил предложения от «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», прежде чем подписать новый контракт с «Барселоной», сообщает Sport.

Возможно, вы помните, как несколько месяцев назад переговоры о продлении Араухо зашли в тупик: уругваец искал выгодную сделку с финансовой точки зрения, однако клуб не мог предложить ему значительную прибавку к зарплате из-за тех же финансовых проблем. Но в конце концов Рональд подписал контракт с «Барсой».

Причина проста: Араухо намерен добиться успеха в именно в «Барсе» и мечтает стать капитаном в ближайшем будущем. Сообщается, что Рональд «действительно не представляет, как будет играть где-то еще».