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Араухо отказал двум топам АПЛ, и подписал контракт с «Барсой» на низких условиях по одной причине

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Рональд Араухо отклонил предложения от «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», прежде чем подписать новый контракт с «Барселоной», сообщает Sport.

Возможно, вы помните, как несколько месяцев назад переговоры о продлении Араухо зашли в тупик: уругваец искал выгодную сделку с финансовой точки зрения, однако клуб не мог предложить ему значительную прибавку к зарплате из-за тех же финансовых проблем. Но в конце концов Рональд подписал контракт с «Барсой».

Причина проста: Араухо намерен добиться успеха в именно в «Барсе» и мечтает стать капитаном в ближайшем будущем. Сообщается, что Рональд «действительно не представляет, как будет играть где-то еще».

14 комментариев

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Абдул Абакаев
Ответ Ramil Usmanov
Араухо в одном ряду с Пуйолем!
рано такие авансы выписывать парню
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Gurban Orazly
Ответ Серж Ск
Респектуха Араухо Достойными капитанами вижу Тер Стегена, Араухо, Гави.
Не забываем про Педри
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Gurban Orazly
После Пуйоля только Араухо лучший защитник в Барсе, этот игрок не только силен физически, но и имеет большое сердце, скоро мы увидим его в качестве первого капитана.
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Nathan De Stavr
Ответ AlexMa1n888
отдайте ему капитанскую повязку уже сейчас
Все же есть Бускетс, Альба и Тер Штеген. Даже если первые два доигрывают карьеру в клубе, есть Тер Штеген, который все же больше заслуживает
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arajanarm
Станет капитаном после Тер Штегена
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SvyatoslavS13@yandex.ru
Надеюсь, что года через 2 не всплывет, что причина была в конверте
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Серж Ск
Респектуха Араухо
Достойными капитанами вижу Тер Стегена, Араухо, Гави.
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Евсей Пролеткин
Молодец РОНАЛЬД!
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Ramil Usmanov
Араухо в одном ряду с Пуйолем!
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Игорь Климов
Ответ AlexMa1n888
отдайте ему капитанскую повязку уже сейчас
Согласен с этим предложением, Араухо давно заслужил!
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Игорь Климов
Достойное поведение Араухо!
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Константин Симкин
Араухо красавчик, будущий капитан этого великого клуба, респект большой и уважение этому прекрасному профессионалу своего дела! 🙏
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прощай Роналду
Араухо стена, любимец публики и таким поступком он завоевал сердца всех до единого! Продолжая радовать болельщиков на поле, здоровя тебе и без травм, будущий капитан и легенда клуба💪🏻👍🏻
+30
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+30
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AlexMa1n888
отдайте ему капитанскую повязку уже сейчас
+19
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+18
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