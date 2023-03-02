Непростые отношения президентов «Барселоны» и Ла Лиги продолжаются. Отвечая на вопрос, можно ли ожидать от «Барсы» крупных приобретений в летнее окно, Хавьер Тебас заявил: «Барселона» не могла подписать игроков в январе, и не сможет сделать это летом».

Это может быть связано с тем, что «Барса» превысила потолок зарплат, и лига попросила сократить структуру заработной платы на 200 миллионов евро, чтобы соответствовать правилам.

Жоану Лапорте, вероятно, придется провести несколько крупных продаж, чтобы привлечь игроков мирового класса или задействовать еще больше рычагов, чтобы вытащить клуб из финансовых проблем.