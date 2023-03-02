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«Барселона не могла подписать игроков зимой, и не сможет летом». Тебас снова сокрушается

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Непростые отношения президентов «Барселоны» и Ла Лиги продолжаются. Отвечая на вопрос, можно ли ожидать от «Барсы» крупных приобретений в летнее окно, Хавьер Тебас заявил: «Барселона» не могла подписать игроков в январе, и не сможет сделать это летом».

Это может быть связано с тем, что «Барса» превысила потолок зарплат, и лига попросила сократить структуру заработной платы на 200 миллионов евро, чтобы соответствовать правилам.

Жоану Лапорте, вероятно, придется провести несколько крупных продаж, чтобы привлечь игроков мирового класса или задействовать еще больше рычагов, чтобы вытащить клуб из финансовых проблем.

5 комментариев

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Alexlagodny
И как же этот тип собрался делать ЛаЛигу более конкурентно способной, популярной, или усиливать ( как вам угодно) ?? Купить топовых игроков нельзя, другого, третьего нельзя. Или он думает, что условные Холланд и другие приедут и будут играть за тарелку каши? А может он засланный казачок, чтобы развалить лигу? ))
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FanRocstar
Боже Тебас как и был накуренный таким и остался
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Muhammad Orhan
Какой же законченный человек этот Жаба Тебас
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turcanudima87@gmail.com
Жаба душит что Негрейро платили деньги, а ему нет вот и выеживается сейчас.
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Barca
Жаба🤡
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