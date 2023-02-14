Хави дал игрокам «Барселоны» выходной перед матчем с «Манчестер Юнайтед». Однако 8 футболистов все равно приехали на базу
Называем их по именам.
Хави решил дать игрокам «Барселоны» выходной во вторник, чтобы они как следует восстановились перед матчем с «Манчестер Юнайтед», который состоится в четверг.
Однако 8 футболистов отказались от возможности остаться дома и приехали на тренировочную базу для индивидуальной подготовки, как сообщает Mundo Deportivo: Жорди Альба, Серджи Роберто, Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Ансу Фати, Гави, Алекс Бальде и Пабло Торре.
Кроме того, Серджи Бускетс и Усман Дембеле тоже прибыли на базу, чтобы продолжить тренировки для восстановления от травм.
В среду каталонцы вернутся к тренировкам, а после нее Хави и Рафинья выступят на пресс-конференции.
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