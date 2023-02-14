FC BARCELONA
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Хави дал игрокам «Барселоны» выходной перед матчем с «Манчестер Юнайтед». Однако 8 футболистов все равно приехали на базу

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Гави Гави
Пабло Торре Пабло Торре
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Ферран Торрес Ферран Торрес
Эрик Гарсия Эрик Гарсия
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Называем их по именам.

Хави решил дать игрокам «Барселоны» выходной во вторник, чтобы они как следует восстановились перед матчем с «Манчестер Юнайтед», который состоится в четверг.

Однако 8 футболистов отказались от возможности остаться дома и приехали на тренировочную базу для индивидуальной подготовки, как сообщает Mundo Deportivo: Жорди Альба, Серджи Роберто, Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Ансу Фати, Гави, Алекс Бальде и Пабло Торре.

Кроме того, Серджи Бускетс и Усман Дембеле тоже прибыли на базу, чтобы продолжить тренировки для восстановления от травм.

В среду каталонцы вернутся к тренировкам, а после нее Хави и Рафинья выступят на пресс-конференции.

8 комментариев

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TAGAY
Ответ SpainFan
Точно не относится к Педри, парня уже загоняли настолько, что он к 70 минуте сильно проседает по физухе
я тут имел виду из этих 8 кто сегодня вышли на тренировку) а так да, Педри отдыхать он не только может но и должен был) да и в матчах немного ротации бы ему не помешал, но Хави в последних матчах замены делает где то за 10 минут до конца матча, и меняет в основном не тех кто устал а тех кто ему меньше нравится(Кессиэ,Рафинья и т.д.).
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SpainFan
Ответ TAGAY
Гави бы отдохнул. на поле пашет будь здоров, да еще и играет весь матч почти всегда. а вот остальным немного пахать на треньке не помешает. а Феррану после тренировку еще к психологу зайти. на поле прям прет его не уверенность.
Точно не относится к Педри, парня уже загоняли настолько, что он к 70 минуте сильно проседает по физухе
+1
0
+1
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кто-то
Верю в клуб! Хотя хотелось бы, чтобы игроки Барсы отдохнули, тяжелый Календарь ждёт их в будущем, будут вымотаны
+1
0
+1
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Ramil Usmanov
Нормальный настрой игроков, при Хави стали чувствовать причастность к Великому клубу!
+4
0
+4
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Богдан76
Мне кажется зачем барсе нужен лига чм им нужна лига Европы они не достойны без лео победить мю например им мю не победить без лео
0
-2
-2
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TAGAY
Гави бы отдохнул. на поле пашет будь здоров, да еще и играет весь матч почти всегда. а вот остальным немного пахать на треньке не помешает. а Феррану после тренировку еще к психологу зайти. на поле прям прет его не уверенность.
+2
0
+2
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& Co1366
Настрой боевой! Верю в победу Барсы 💙❤️
+8
0
+8
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данислам дадыбаев
Главное что победили
+3
0
+3
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