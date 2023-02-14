Хави дал игрокам «Барселоны» выходной перед матчем с «Манчестер Юнайтед». Однако 8 футболистов все равно приехали на базу

Называем их по именам.

Хави решил дать игрокам «Барселоны» выходной во вторник, чтобы они как следует восстановились перед матчем с «Манчестер Юнайтед», который состоится в четверг.

Однако 8 футболистов отказались от возможности остаться дома и приехали на тренировочную базу для индивидуальной подготовки, как сообщает Mundo Deportivo: Жорди Альба, Серджи Роберто, Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Ансу Фати, Гави, Алекс Бальде и Пабло Торре.

Кроме того, Серджи Бускетс и Усман Дембеле тоже прибыли на базу, чтобы продолжить тренировки для восстановления от травм.

В среду каталонцы вернутся к тренировкам, а после нее Хави и Рафинья выступят на пресс-конференции.