📸 Фанаты «Бетиса» не могли поделить футболку Гави. Дело почти дошло до драки

В 17-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 2:1.

Гави, впервые вышедший на поле под шестым номером, играл за клуб из Севильи до переезда в столицу Каталонии. После матча полузащитник бросил свою футболку на трибуну фанатов «Бетиса».

Футболку поймали сразу два фаната. Страсти начали закипать.

«Это для меня!»

После бурных переговоров болельщик в черной куртке покинул стадион с желанным трофеем.

Похоже, Гави нравится не только испанской принцессе.