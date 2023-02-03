📸 Фанаты «Бетиса» не могли поделить футболку Гави. Дело почти дошло до драки
В 17-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 2:1.
Гави, впервые вышедший на поле под шестым номером, играл за клуб из Севильи до переезда в столицу Каталонии. После матча полузащитник бросил свою футболку на трибуну фанатов «Бетиса».
Футболку поймали сразу два фаната. Страсти начали закипать.
«Это для меня!»
После бурных переговоров болельщик в черной куртке покинул стадион с желанным трофеем.
Похоже, Гави нравится не только испанской принцессе.
Королю футбола 🐐👑🇦🇷