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📸 Фанаты «Бетиса» не могли поделить футболку Гави. Дело почти дошло до драки

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В 17-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 2:1. 

Гави, впервые вышедший на поле под шестым номером, играл за клуб из Севильи до переезда в столицу Каталонии. После матча полузащитник бросил свою футболку на трибуну фанатов «Бетиса». 

Футболку поймали сразу два фаната. Страсти начали закипать.

«Это для меня!»

После бурных переговоров болельщик в черной куртке покинул стадион с желанным трофеем.

Похоже, Гави нравится не только испанской принцессе.

12 комментариев

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Зуев.,
Ответ Руслан Рыскулов
Тогда они просто стали и ушли
Ну ну
0
0
0
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Руслан Рыскулов
Ответ Зуев.,
Значит Месси не планировали, когда аргентинец снял свою футболку и показал всему Бернабеу?
Тогда они просто стали и ушли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Рыскулов
Ответ Зуев.,
Значит Месси не планировали, когда аргентинец снял свою футболку и показал всему Бернабеу?
Нет
+1
0
+1
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Зуев.,
Ответ Руслан Рыскулов
Бернабеу стоя аплодировал не на Месси а Роналдиньо 😃
Значит Месси не планировали, когда аргентинец снял свою футболку и показал всему Бернабеу?
+1
-1
0
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Руслан Рыскулов
Ответ Зуев.,
Все мы знаем! Королю футбола 🐐👑🇦🇷
Бернабеу стоя аплодировал не на Месси а Роналдиньо 😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramil Usmanov
Легендарный номер в Барсе!
+1
0
+1
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Зуев.,
Гель злился ещё когда Месси выиграл свой ЧМ!)
😂😂😂
+1
0
+1
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Зуев.,
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Вот тогда гель злился🤣🤣
Гель злился ещё когда Месси выиграл свой ЧМ!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Зуев.,
Все мы знаем! Королю футбола 🐐👑🇦🇷
Вот тогда гель злился🤣🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев.,
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Помнится кое кому стоя аплодировал Бернабеу. Надеюсь история повторится.
Все мы знаем!
Королю футбола 🐐👑🇦🇷
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Помнится кое кому стоя аплодировал Бернабеу. Надеюсь история повторится.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев.,
Наконец-то мы увидели Гави с 6 номером
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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