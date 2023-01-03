Левандовски удивил одноклубников своей физической формой. Даже молодежь «Барсы» не смогла обойти Роберта в одном челлендже

Amazon Prime снял пятисерийный фильм о «Барселоне».

В одном из эпизодов документалки зрители увидят забавный челлендж, который устроили игроки «блауграны». Левандовскому, Фати и Араухо нужно было отжаться 50 раз. Вот тут и настал звездный час поляка.

«Победитель этого челленджа был очевиден, – сказал Роберт в фильме. – Ансу Фати отжался где-то 40 раз. Араухо сделал примерно 42 отжимания. Ну, а я сделал 50! Конечно, я выиграл в этом мини-соревновании. Но, знаете, однажды можно будет устроить еще один челлендж, где нужно будет отжаться, скажем, 60 раз».

Роберт даже не сомневался в своей физической подготовке. Еще выступая за «Баварию», поляк удивлял всех подряд своей мощной мускулатурой. Теперь пришла пора впечатляться и футболистам «Барсы».

Фати, кажется, даже поверить не мог, что 34-летний Левандовски отжался больше, чем сам Ансу:

Какой же Роберт мощный!