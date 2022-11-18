🎥 Видео дня. Реакция Бальде на вызов в сборную Испании на ЧМ

Алехандро Бальде стал 17-м игроком «Барселоны», который отправился на чемпионат мира.

19-летний защитник заменил в составе «красной фурии» Хосе Гайю: игрок перед самым стартом Мундиаля получил травму в товарищеском матче с командой Иордании.

Реакцию Бальде на вызов в сборную заснял Уго Новоа. Роликом полузащитник «Лейпцига» поделился в своих соцсетях, взгляните и вы:

Поклонники «Барселоны», конечно, рады за Бальде, но их очень беспокоит такое большое количество игроков «блауграны», отправившихся на ЧМ. Фанаты боятся, что после столь необычного Мундиаля не все футболисты вернутся в расположение клуба здоровыми.

Вот что пишут болельщики каталонцев:

💭 «Я очень рад за парня, но, черт, меня так беспокоит, что после чемпионата мира в команде будет на 17 уставших и, возможно, травмированных игроков больше».

💭 «Думаю, что большинство футболистов сыграют в трех или пяти матчах, вряд ли они будут уставшими. А вот получить травму можно и за десять минут на поле».

💭 «Бальде очень расстроен травмой своего партнера, лол. Надеюсь, он вернется здоровым».

💭 «Он заслужил это за все те усилия, которые он прилагает, выступая за лучшую команду мира – «Барселону». Теперь главное – обойтись без травм».

💭 «Обидно за Гайю, но мне кажется, что справедливость восторжествовала. Алехандро, без сомнения, лучший защитник Испании. Он точно заслужил вызов в сборную».

💭 «Чувак получил травму в товарищеском матче! А что будет, когда начнется ЧМ? Я очень рад за Бальде, но не хочу, чтобы в клуб приехали вымотанные игроки. Еще очень боюсь травм. Здоровья нашим игрокам!»

После того, как Бальде отправился в сборную, представительство «Барсы» на чемпионате мира в Катаре увеличилось до 17-ти человек – больше игроков на Мундиаль не отправил ни один клуб.

До этого первую строчку занимала «Бавария» с тем же количеством футболистов, представленных на турнире. Но Садьо Мане получил травму и уменьшил заявку мюнхенцев.

А как вы отреагировали на новость о вызове Бальде в сборную Испании?