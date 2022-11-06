Альба – лучший, Левандовски – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Альмерии»

«Барселона» обыграла «Альмерию» со счетом 2:0 в 13-м туре Ла Лиги.

Этот матч стал особенным, ведь Жерар Пике прощался с «Камп Ноу». По этому случаю игроки «блауграны» вышли в специальных футболках с надписью sempre – с каталанского «навсегда».

Матч начался стремительно. Уже на 7-й минуте футболист гостей нарушил правила и «Барселона» получила право на пенальти. К точке подошел Левандовски: Роберт перемудрил, сделал ненужную остановку и в итоге промазал. В концовке первого тайма Усман Дембеле не смог забить из убойной позиции. В итоге команды ушли с поля, так и не сумев открыть счет.

Во втором тайме Дембеле смог исправиться. Усман забил на 48-й минуте с передачи Бускетса. На 62-й минуте Де Йонг буквально затолкал мяч в ворота гостей. Фати не смог сразу поразить цель, голландец классно сыграл на добивании.

На 84-й минуте произошел главный момент встречи: Жерара Пике в последний раз заменили на «Камп Ноу». Стадион ревел, а защитник медленно уходил с поля, прощаясь с игроками и болельщиками. После встречи Жерар сделал круг почета.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «блауграны». Пике красиво попрощался с родным стадионом в победном матче.

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