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📸 Попало в трансляцию: Фати рано заменили в матче с «Валенсией». Стало известно, что Ансу говорил Гарсии на скамейке

Эрик Гарсия Эрик Гарсия
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Хави заменил Ансу Фати на 57-й минуте матча «Барселоны» против «Валенсии». 

Журналисты издания DAZN выяснили, что Фати, уже сидя на скамейке запасных, спросил Гарсию: «Я был худшим игроком на поле?»

Вот этот момент:

Эрик будто пытается успокоить одноклубника:

Фати отчаянно пытается пробиться в основу «Барсы». Но пока создается впечатление, что в глазах Хави талантливого юношу опережают Рафинья и Дембеле.   

Некоторые источники даже сообщают, что Ансу может покинуть каталонцев уже этим летом, если не будет получать достаточно игрового времени. 

Как считаете, заслуживает ли Фати место в основе?

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