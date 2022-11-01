📸 Попало в трансляцию: Фати рано заменили в матче с «Валенсией». Стало известно, что Ансу говорил Гарсии на скамейке
Хави заменил Ансу Фати на 57-й минуте матча «Барселоны» против «Валенсии».
Журналисты издания DAZN выяснили, что Фати, уже сидя на скамейке запасных, спросил Гарсию: «Я был худшим игроком на поле?»
Вот этот момент:
Эрик будто пытается успокоить одноклубника:
Фати отчаянно пытается пробиться в основу «Барсы». Но пока создается впечатление, что в глазах Хави талантливого юношу опережают Рафинья и Дембеле.
Некоторые источники даже сообщают, что Ансу может покинуть каталонцев уже этим летом, если не будет получать достаточно игрового времени.
Как считаете, заслуживает ли Фати место в основе?
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