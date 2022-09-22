Физическая форма защитника «Барселоны» очень удивила одноклубников. Речь не о Бальде

Летом Эрик Гарсия набрал много мышечной массы, это очень удивило остальных игроков «Барселоны». Сейчас защитник находится в отличной физической форме.

По информации издания Mundo Deportivo, Гарсии было необходимо набрать мышечную массу, что невероятно важно для защитника в современном футболе, не теряя при этом ловкости и скорости.

Эрик знает, что этот год для него очень важен как на клубном уровне (из-за серьезной конкуренции внутри команды), так и на национальном (чемпионат мира мчится к нам на всех парусах). На сегодняшний день 21-летний защитник стабильно прогрессирует. Луис Энрике даже назвал Гарсию «замечательным игроком».

Эрик также пользуется полным доверием Хави – он выходил в старте в каждом из первых четырех матчей «Барсы» в чемпионате, в трех из которых отыграл полные 90 минут, прежде чем получил легкое повреждение.