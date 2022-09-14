Пока Левандовски не мог попасть по воротам «Баварии», экс-нападающий «Барсы» обеспечил «Брюгге» вторую победу подряд

Бельгийцы неожиданно разгромили «Порту».

Бельгийцы открыли счет с пенальти уже на 15-й минуте, а во втором тайме добили. Герой первых двух голов – 23-летний испанский форвард Ферран Жуджла, который заработал и реализовал пенальти, а затем выписал ассист.

Вы можете помнить Феррана по «Барселоне» – в прошлом сезоне он провел за первую команду каталонцев 9 матчей, забив два гола. Однако этим летом «Брюгге» выкупил испанца за 5 млн евро (плюс «Барса» получит 10% от суммы следующей продажи).

Вот статистика карьеры испанца.

Форвард был назван лучшим игроком матча, а у «Брюгге» 6 очков в 2 матчах. Пока у Феррана все отлично и в чемпионате Бельгии: 5+3 в 8 играх, да и голы он забивает шедевральные.

❓Может быть, именно его не хватало вчера в нашем составе против «Баварии», если Дембеле, Рафинья и Роберт так и не смогли забить ни одного гола?