«Просто еще один игрок в составе»: Хави о роли Жорди Альбы после прихода Алонсо

«Я хочу, чтобы Жорди Альба был здесь. Как капитан и из-за нашей большой близости. Я никогда не думал, что Альба собирается покинуть клуб», — сказал Хави в последнем пресс-релизе.

«Альба — всего лишь еще один игрок в составе. Он поможет нам и будет важен. Я рад, что он у меня есть, и я уверен, что он будет играть».

Похоже, Альба больше не будет игроком старта.