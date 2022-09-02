«Просто еще один игрок в составе»: Хави о роли Жорди Альбы после прихода Алонсо

Хави высказался о роли Жорди Альбы в команде после прихода Маркоса Алонсо.
«Я хочу, чтобы Жорди Альба был здесь. Как капитан и из-за нашей большой близости. Я никогда не думал, что Альба собирается покинуть клуб», — сказал Хави в последнем пресс-релизе.
«Альба — всего лишь еще один игрок в составе. Он поможет нам и будет важен. Я рад, что он у меня есть, и я уверен, что он будет играть».
Похоже, Альба больше не будет игроком старта.
В последних двух матчах 33-летний футболист был заменен Алексом Бальде. Ожидается, что вскоре конкуренция за его место еще больше возрастет, ведь «Барселона» объявила о переходе Маркоса Алонсо.
Комментарии