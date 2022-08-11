От негативного к стабильному: рейтинговое агентство вынесло вердикт финансовому состоянию «Барсы»

После многих лет бесхозяйственности финансы «Барселоны» наконец-то встали на правильный путь.

Рейтинговое агентство DBRS Morningstar официально изменило кредитный статус «Барселоны» с негативного на стабильный.

Это явное свидетельство хорошей работы, проделанной новым советом директоров во главе с Жоаном Лапортой. В отчете отмечаются улучшения в отношении финансового состояния, состава, проекта Espai Barca и договоров с новыми партнерами.

DBRS Morningstar также прогнозирует, что финансовое положение «Барсы» значительно улучшится после завершения реконструкции «Камп Ноу», и ожидается, что в 2026 году доход клуба превысит миллиард евро.