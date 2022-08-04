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«По какой-то причине они не смогли его подписать». Фабрегас сокрушается - он советовал игрока «Барсе», но тот в итоге оказался в «Реале»

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У Сеска неплохой вкус на талантливых футболистов.

 «В прошлом году я разговаривал с некоторыми людьми в «Барселоне» и рекомендовал им подписать (Орельена) Тчуамени. Они не могли этого сделать по той или иной причине, в том числе и по финансовой», — сказал Сеск Фабрегас.

Тчуамени — бывший опорный полузащитник «Монако», перешедший в «Реал», Фабрегас играл вместе с ним несколько лет в «Монако».

«Мадрид» купил 22-летнего футболиста за 80 миллионов евро. Игрок известен своими впечатляющими навыками игры в защите и владением мячом – он мог бы стать преемником Серхио Бускетса в «Барселоне».

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