«По какой-то причине они не смогли его подписать». Фабрегас сокрушается - он советовал игрока «Барсе», но тот в итоге оказался в «Реале»

У Сеска неплохой вкус на талантливых футболистов.

«В прошлом году я разговаривал с некоторыми людьми в «Барселоне» и рекомендовал им подписать (Орельена) Тчуамени. Они не могли этого сделать по той или иной причине, в том числе и по финансовой», — сказал Сеск Фабрегас.

Тчуамени — бывший опорный полузащитник «Монако», перешедший в «Реал», Фабрегас играл вместе с ним несколько лет в «Монако».

«Мадрид» купил 22-летнего футболиста за 80 миллионов евро. Игрок известен своими впечатляющими навыками игры в защите и владением мячом – он мог бы стать преемником Серхио Бускетса в «Барселоне».