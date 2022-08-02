Кукурелья близок к переходу в «Челси»: при чем тут «Барса» и почему болельщики смеются над возможным трансфером?

Бывший игрок «Ла Масии» Марк Кукурелья достиг личного соглашения с «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

На фоне инсайда итальянца болельщики со всего мира начали шутить о возможном возвращении левого защитника в «Барселону» – этим летом каталонцы перехватили так много трансферных целей «Челси», ещё и подписали нескольких игроков лондонцев.

Делимся с вами самыми забавными комментариями футбольных фанатов:

iamtherealgrayson [фанат «Челси»]: «Давай, «Барса», делай свое дело».

«Скоро активируется новый рычаг...»

«…появляется дикая Барселона».

«Давай, Хави. Он ждет твоего звонка».

«Платить 50 миллионов евро за резервного защитника, как Кукурелья, — это безумие. Страх перед «Барсой» буйствует в головах совета директоров «Челси» 😂».

«Представьте сцену, в которой внезапно появляется «Барселона» и Кукурелья говорит, что «Барса» всегда была тем клубом, в который он хотел перейти 😂»

Кукурелья прекрасно выступал за «Брайтон». Безусловно, в ближайшие годы он может стать одним из лучших игроков Премьер-лиги.

В ноябре 24-летний футболист публично заявил о своем желании однажды вернуться в «Барселону». Согласно многочисленным сообщениям, каталонцы пока не заинтересованы в возвращении защитника. Но боссам «Челси» все же нужно держать ухо востро.