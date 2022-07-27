Ла Лига приостановит регистрацию Левандовского и Рафиньи из-за проблем с Де Йонгом

Лига будет выступать против регистрации Рафиньи и Роберта Левандовского.

По словам Альфредо Мартинеса, это произойдет если «Барселона» не сможет привести свои финансовые дела в соответствие с правилами финансового фэйр-плей Ла Лиги.

Это означало бы снижение зарплаты Френки Де Йонга или прямую продажу.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ранее предупреждал , что «Барса» сможет подписать и зарегистрировать новых игроков только в том случае, если Френки де Йонг будет продан за большие деньги.

Как пишет Catalunya Ràdio, футболист уже знает, что ему придется пойти на снижение зарплаты, чтобы продолжить выступать за «Барселону». В соответствии с условиями контракта, заключенного де Йонгом и «Барсой» в 2019 году, этим летом зарплата хавбека выросла вдвое.

Френки и его представители рассматривают возможность снижения зарплаты, так как сейчас он получает сумму, которую «Барса» не может себе позволить. Как сообщалось ранее, Хави просил Френки снизить зарплату почти вдвое.

Отметим, что де Йонг уже в третьем предсезонном матче подряд сыграл за «Барсу» на позиции центрального защитника. В перерыве товарищеского матча с «Ювентусом» (2:2) Френки заменил Эрика Гарсию. Хави продолжает использовать де Йонга в центре обороны, выпуская его на замену во втором тайме, хотя в составе «Барсы» есть Рональд Араухо, Жерар Пике, Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен. Кроме того, скоро пополнить состав «Барсы» должен Жюль Кунде.

Хави всегда рассматривал де Йонга как центрального полузащитника – это родная позиция игрока. Catalunya Ràdio отмечает, что Френки некомфортно в центре обороны.