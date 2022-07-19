Мусса Ваге переход в «Горицу». Последний раз он выходил на поле 2 года назад

В Хорватии сенегалец попробует перезапустить сложно складывающуюся карьеру.

Мусса Ваге официально покинул « Барселону», подписав контракт с хорватским клубом HNK Gorica . 23-летний футболист подписал соглашение до 2023 года.

Условия соглашения не разглашаются, но Mundo Deportivo говорит, что это кредитная сделка.

Когда-то один из самых многообещающих защитников в мире переехал в Каталонию из бельгийского «Эйпена», «Барселона» подписала Ваге за 5 миллионов евро в 2018 году.

В 2020 году, находясь в аренде в греческом ПАОК, сенегалец получил серьезную травму колена, врезавшись в штангу ворот, из-за которой он больше года не выходил на поле. Мусса вернулся к тренировкам в январе 2022 года. Его последняя официальная игра была два года назад.