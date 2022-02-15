Стало известно, какого игрока «Наполи» «Барса» пыталась подписать ТРИ раза и потерпела неудачу

Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» трижды пыталась купить полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

Каталонцы пытались заполучить его в 2019 году, затем в 2020 и снова в 2021 году. Однако их подходы всегда отвергались президентом Аурелио Ди Лаурентисом.

«Наполи» установил цену в 60 миллионов евро за испанского полузащитника, и «Барса» решила, что он не стоит столько.

По информации источника, что Руис рассматривает возможность возвращения в Испанию.

Контракт 25-летнего игрока истекает в 2023 году. Это означает, что есть шанс, что он станет доступен за сумму ниже 60 млн евро после окончания этого сезона. Или, может быть, даже бесплатно в 2023 году, если Фабиан решит взять пример с Дембеле и отказаться от новой сделки с «Наполи».